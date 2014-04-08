《美国重要政经日程》--4月9日

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部公布每周全球稻米价格
1400 - 商务部公布2月趸售库存
1430 - 能源资料协会(EIA)公布每周石油库存和产出数据
1600 - 农业部发布月度作物产量、全球农产品供需预估
1700 - 财政部标售10年期债券
1800 - 联邦公开市场委员会(FOMC)公布3月18-19日会议记录
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)