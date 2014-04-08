《焦点》英国制造业扩张势头展现经济复苏动能，IMF调高其GDP成长预估

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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英国2月整体工业生产较前月增长0.9%，摆脱1月因天气不佳损及北海油气产量而显现的疲弱状况。
欧思邦上个月宣布协助制造业的举措，此为帮助英国经济减少仰赖消费者需求的长期努力的一部分。
经济智库英国国家经济社会研究院(NIESR)表示，工业生产数据预示第一季经济成长0.9%。这将是2010年第二季以来的最快增速，且高于2013年第四季的0.7%。
花旗分析师Michael Saunders表示，这类预测可能受制于即将出炉的数据，包括周五公布的英国建筑业数据。
“但迄今迹象显示，英国经济2014年开年增长非常强劲，”Saunders在写给客户的电子邮件中表示。
周二还有其他显示经济强劲的迹象。
英国商会(BCC)的调查显示，包括投资计划在内的六个重要制造业指标第一季均触及纪录高位，服务业同样强劲，出口创下纪录高位。
另一项调查显示，英国雇主调高正职员工薪资，调薪速度为近七年来最快，因其填补职缺有困难。
英国距离脱离金融危机冲击并全面复苏还有一段路要走。制造业规模仍比2008年初整体经济产出高峰时低8.2%。
制造业的强劲情况能否持续仍有待观察。上周的采购经理人调查显示，3月英国制造业的成长速度为八个月来最慢。(完) (编译 李爽/龚芳/戴素萍 审校 侯向明/许娜/徐文焰)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交