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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 07:12 BJT

《焦点》英国制造业扩张势头展现经济复苏动能，IMF调高其GDP成长预估

英国2月整体工业生产较前月增长0.9%，摆脱1月因天气不佳损及北海油气产量而显现的疲弱状况。

欧思邦上个月宣布协助制造业的举措，此为帮助英国经济减少仰赖消费者需求的长期努力的一部分。

经济智库英国国家经济社会研究院(NIESR)表示，工业生产数据预示第一季经济成长0.9%。这将是2010年第二季以来的最快增速，且高于2013年第四季的0.7%。

花旗分析师Michael Saunders表示，这类预测可能受制于即将出炉的数据，包括周五公布的英国建筑业数据。

“但迄今迹象显示，英国经济2014年开年增长非常强劲，”Saunders在写给客户的电子邮件中表示。

周二还有其他显示经济强劲的迹象。

英国商会(BCC)的调查显示，包括投资计划在内的六个重要制造业指标第一季均触及纪录高位，服务业同样强劲，出口创下纪录高位。

另一项调查显示，英国雇主调高正职员工薪资，调薪速度为近七年来最快，因其填补职缺有困难。

英国距离脱离金融危机冲击并全面复苏还有一段路要走。制造业规模仍比2008年初整体经济产出高峰时低8.2%。

制造业的强劲情况能否持续仍有待观察。上周的采购经理人调查显示，3月英国制造业的成长速度为八个月来最慢。(完) (编译 李爽/龚芳/戴素萍 审校 侯向明/许娜/徐文焰)
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