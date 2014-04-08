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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 07:00 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--4月9日至4月16日

汤森路透4月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。

公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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4月 9日 AMC Q4 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.60 24 1.68

4月 9日 BMO Q4 2014 Constellation Brands, Inc. 0.76 10 0.47

4月10日 BMO Q2 2014 Family Dollar 0.90 27 1.21

4月11日 11:00 Q1 2014 Fastenal 0.38 13 0.37

4月11日 11:00 Q1 2014 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.42 26 1.59

4月11日 12:00 Q1 2014 富国(Wells Fargo) 0.96 30 0.92

4月14日 BMO Q1 2014 花旗(Citigroup Inc.) 1.17 26 1.23

4月15日 BMO Q1 2014 Comerica Incorporated 0.72 31 0.70

4月15日 AMC Q1 2014 CSX Corp. 0.39 24 0.45

4月15日 AMC Q1 2014 英特尔(Intel) 0.37 38 0.40

4月15日 BMO Q1 2014 强生(Johnson & Johnson) 1.48 16 1.44

4月15日 BMO Q1 2014 可口可乐(The Coca-Cola Company) 0.44 18 0.46

4月15日 AMC Q3 2014 Linear Technology 0.48 11 0.48

4月15日 BMO Q1 2014 Northern Trust 0.78 19 0.71

4月15日 AMC Q1 2014 雅虎(Yahoo, Inc.) 0.37 26 0.38

4月16日 BMO Q1 2014 雅培制药(Abbott Laboratories) 0.36 18 0.42

4月16日 AMC Q1 2014 美国运通(American Express Company) 1.29 24 1.15

4月16日 11:00 Q1 2014 美国银行(Bank of America Corp.) 0.05 18 0.10

4月16日 AMC Q1 2014 Capital One Financial Corp. 1.67 26 1.79

4月16日 AMC Q1 2014 谷歌(Google) 6.41 27 2.90

4月16日 BMO Q1 2014 Grainger 2.97 20 2.94

4月16日 BMO Q1 2014 Huntington Bancshares Inc. 0.17 25 0.17

4月16日 AMC Q1 2014 Kansas City Southern 0.98 19 0.89

4月16日 BMO Q1 2014 The PNC Financial Services Group 1.66 27 1.76

4月16日 AMC Q1 2014 SLM Corp. 0.55 8 0.61

4月16日 AMC Q1 2014 SanDisk Corp. 1.25 28 0.84

4月16日 BMO Q1 2014 St. Jude Medical, Inc. 0.95 23 0.92

4月16日 BMO Q1 2014 U.S. Bancorp 0.73 27 0.73

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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