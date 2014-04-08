《美国上市公司业绩公布日程表》--4月9日至4月16日

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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汤森路透4月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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4月 9日 AMC Q4 2013 Bed Bath & Beyond Inc. 1.60 24 1.68
4月 9日 BMO Q4 2014 Constellation Brands, Inc. 0.76 10 0.47
4月10日 BMO Q2 2014 Family Dollar 0.90 27 1.21
4月11日 11:00 Q1 2014 Fastenal 0.38 13 0.37
4月11日 11:00 Q1 2014 摩根大通(JPMorgan Chase & Co.) 1.42 26 1.59
4月11日 12:00 Q1 2014 富国(Wells Fargo) 0.96 30 0.92
4月14日 BMO Q1 2014 花旗(Citigroup Inc.) 1.17 26 1.23
4月15日 BMO Q1 2014 Comerica Incorporated 0.72 31 0.70
4月15日 AMC Q1 2014 CSX Corp. 0.39 24 0.45
4月15日 AMC Q1 2014 英特尔(Intel) 0.37 38 0.40
4月15日 BMO Q1 2014 强生(Johnson & Johnson) 1.48 16 1.44
4月15日 BMO Q1 2014 可口可乐(The Coca-Cola Company) 0.44 18 0.46
4月15日 AMC Q3 2014 Linear Technology 0.48 11 0.48
4月15日 BMO Q1 2014 Northern Trust 0.78 19 0.71
4月15日 AMC Q1 2014 雅虎(Yahoo, Inc.) 0.37 26 0.38
4月16日 BMO Q1 2014 雅培制药(Abbott Laboratories) 0.36 18 0.42
4月16日 AMC Q1 2014 美国运通(American Express Company) 1.29 24 1.15
4月16日 11:00 Q1 2014 美国银行(Bank of America Corp.) 0.05 18 0.10
4月16日 AMC Q1 2014 Capital One Financial Corp. 1.67 26 1.79
4月16日 AMC Q1 2014 谷歌(Google) 6.41 27 2.90
4月16日 BMO Q1 2014 Grainger 2.97 20 2.94
4月16日 BMO Q1 2014 Huntington Bancshares Inc. 0.17 25 0.17
4月16日 AMC Q1 2014 Kansas City Southern 0.98 19 0.89
4月16日 BMO Q1 2014 The PNC Financial Services Group 1.66 27 1.76
4月16日 AMC Q1 2014 SLM Corp. 0.55 8 0.61
4月16日 AMC Q1 2014 SanDisk Corp. 1.25 28 0.84
4月16日 BMO Q1 2014 St. Jude Medical, Inc. 0.95 23 0.92
4月16日 BMO Q1 2014 U.S. Bancorp 0.73 27 0.73
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 王兴亚)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交