路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下滑

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透4月8日 - 周二进行的一项路透调查显示，美国上周商业原油库存料增加，而精炼油品库存可能下滑。
此次调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布各自的一周库存报告前进行。受访者平均预期，美国4月4日止当周的原油库存料增加130万桶。
分析师估计汽油库存减少70万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则下降10万桶。
“我们认为汽油库存小幅下降，因为表观需求可能反弹，而且进口很可能回落至每日50万桶以下，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出。他预计馏分油库存下降50万桶。
“季节性趋势显示，在过去五年中有三年，由于供应下降，同期的汽油库存平均减少100万桶左右。”
据Lundberg周日发布的调查结果，美国过去两周每加仑汽油平均价格上升近5美分，主要由于需求增加。
路透调查还显示，炼厂产能利用率料上升0.2个百分点，此前一周为大增1.7个百分点至87.7%。
API周二公布的库存报告显示，上周美国原油库存增加710万桶，汽油库存减少360万桶，馏分油库存增加29.3万桶。
EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交