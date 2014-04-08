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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 07:11 BJT

路透调查：美国上周原油库存料增加，油品库存可能下滑

路透4月8日 - 周二进行的一项路透调查显示，美国上周商业原油库存料增加，而精炼油品库存可能下滑。

此次调查在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)发布各自的一周库存报告前进行。受访者平均预期，美国4月4日止当周的原油库存料增加130万桶。

分析师估计汽油库存减少70万桶，包含取暖油和柴油在内的馏分油库存则下降10万桶。

“我们认为汽油库存小幅下降，因为表观需求可能反弹，而且进口很可能回落至每日50万桶以下，”Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch指出。他预计馏分油库存下降50万桶。

“季节性趋势显示，在过去五年中有三年，由于供应下降，同期的汽油库存平均减少100万桶左右。”

据Lundberg周日发布的调查结果，美国过去两周每加仑汽油平均价格上升近5美分，主要由于需求增加。

路透调查还显示，炼厂产能利用率料上升0.2个百分点，此前一周为大增1.7个百分点至87.7%。

API周二公布的库存报告显示，上周美国原油库存增加710万桶，汽油库存减少360万桶，馏分油库存增加29.3万桶。

EIA将于周三1430GMT公布库存报告。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 王兴亚)
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