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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 07:10 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在亚洲盘初小跌

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* 澳元兑美元周二上涨约1.0%，因美元全面疲弱且新兴货币有买需

* 投资人转向新兴货币和资产，进而支撑澳元

* 若升破0.9340(0.9757/0.8660的61.8%回档位)，则为偏多信号

* 在0.9390/95将遭遇更多阻力，该水准为1.0583/0.8660走势的38.2%费波纳奇回档技术位

* 支撑位为之前的阻力位0.9340和0.9310

* 新兴货币和股市的走势将牵动澳元今日的走向。(完)

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