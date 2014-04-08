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市场报道 | 2014年 4月 9日 星期三 07:23 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--4月9日-4月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

    4月7日当周
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段       预估值       前值
    
    4月9日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                         4月4日当周         --       356.7
              再融资指数                                                  --     1,391.3
    1400  美国批发(趸售)库存                                  2月       +0.5%      +0.7%
              趸售销售                                                  +1.0%      -1.8%
    
    4月10日(四)    
     --   美国ICSC月度连锁店销售                              3月          --      +2.7%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                              2月       +0.1%      +0.3%     
    1230  美国进口价格                                        3月       +0.2%      +0.9%
              出口价格                                                  +0.2%      +0.6%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 4月5日当周          32       32.6
              四周均值(万人)                                               --      31.95
              续请失业金人数(万人)                     3月29日当周        285      283.6
    1800 美国联邦预算(亿美元)                                 3月     赤字780  赤字1,935
    
    4月11日(五)    
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 3月终值       +0.1%      -0.1%
                             (较上年同期)                               +1.1%      +0.9%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.2%      -0.2%
                             (较上年同期)                               +1.1%      +1.1%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数               4月初值        81.0       80.0
                             现况指数                                    96.3       95.7
                             预期指数                                    71.4       70.0
    1430  美国ECRI经济领先指标                         4月4日当周        --        133.6 
    
    4月14日当周
   
    4月14日(一)
    1230  美国零售销售(较前月)                               3月        +0.8%      +0.3%  
              扣除汽车零售销售(较前月)                                  +0.4%      +0.3%
    1400  美国企业库存                                       2月        +0.5%      +0.4%
    
    4月15日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             4月12日当周         --       +1.5%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                    3月        +0.1%      +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                           +1.5%      +1.1%
              扣除食品和能源(较前月)                                    +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                                +1.6%      +1.6%
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                     4月         7.25       5.61
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                           2月           --      +1.5%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           4月12日当周          --      +2.9%
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                         2月           --  净流入830
          外资购买美国公债(亿美元)                           2月           --   净买入73
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数           4月           49         47 
    
    4月16日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                         4月11日当周         --        --  
              再融资指数                                                   --        --
    1230  美国房屋开工年率(万户)                             3月         96.8       90.7
              建筑许可年率(万户)                                         99.5      101.4
    1300  加拿大央行公布利率决定                             --           --        1.0%
    1315  美国工业生产(较前月)                               3月        +0.5%      +0.6%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.6%      +0.9%      
              产能利用率                                                78.8%      78.4% (完)
       
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 于春红; 审校 张荻)
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