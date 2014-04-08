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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 07:25 BJT

表格：外资券商在日本股市盘前下单情况显示，外资将卖超30万股

路透东京4月9日 - 以下为日本股市周三开市前，六家外资券商的下
单情况：
        
 日股(单位：百万股)
 
 卖单           19.2
 买单           18.9
  -----------------
 净卖单          0.3
 (完)
    
  
 (编译 李爽  审校 王兴亚)
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