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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 07:58 BJT

《全球汇市》 美元跳水日圆攀升，日本央行称无需额外推出刺激举措

这使得市场上的美元多头和日圆空头措手不及，美元指数 挫跌0.6%，至低点79.762。

美元兑日圆 挫跌逾1%至101.55日圆，创逾七个月来最大单日跌幅，之后已回升至101.91。

欧元兑美元 最高攀升至1.3812美元，进一步脱离周五低点1.3672美元。澳元兑美元 亦突破0.9310美元的强劲阻力，触及11月以来高点0.9368美元。

美元兑多个新兴市场货币亦下滑，投资人先前大举押注美元走强，但却落空，因而被迫出脱多头部位。
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