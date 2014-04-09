《全球汇市》 美元跳水日圆攀升，因日本央行称无需推出刺激举措

“我们预计，随着美国数据面改善给美国收益率带来新的上行压力，未来几周美元将重拾涨势，”他们在写给客户的报告中称。
“我们周二停止做多美元/日圆的建议，因为该货币对跌穿了我们最初设定的追踪止损水准。不过，我们认为该货币对可能守在100.80附近的年内低点上方，预计101.20左右的3月低点也将提供良好支撑。”
周四，澳洲就业报告和中国贸易数据将是亚洲时段的关注焦点。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3793 1.3794 -0.01 +0.35 1.3745
美元/日圆 101.93 101.79 +0.14 -3.20 105.30
欧元/日圆 140.58 140.41 +0.12 -2.87 144.73
美元/瑞郎 0.8837 0.8828 +0.10 -1.02 0.8928
英镑/美元 1.6746 1.6746 +0.00 +1.15 1.6556
美元/加元 1.0924 1.0921 +0.03 +2.86 1.0620
澳元/美元 0.9352 0.9360 -0.09 +4.93 0.8913
新西兰元/美元 0.8663 0.8673 -0.12 +5.57 0.8206
澳元/日圆 95.330 95.280 +0.05 +1.58 93.850
新西兰元/日圆 88.290 88.280 +0.01 +2.18 86.410
英镑/日圆 170.68 170.46 +0.13 -2.09 174.33
澳元/新西兰元 1.0787 1.0786 +0.01 -0.56 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 张荻/王冠中/龚芳/李爽/王兴亚/戴素萍/许娜)