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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 07:56 BJT

《香港报摘》--经济日报4月9日

* 头版头条：

--港元滙价创今年新高，环球投资者继续将资金调配至中港股市，再加上科网股落难，资金大规模转追落后的传统经济股份。

* 其他：

--腾讯 近一年来首次回购股份，涉资7,700万港元，市场认为这是股价见底先兆。

--中国工商银行 香港分支工银亚洲称，本月稍后或推出不同的人民币定期存款优惠，以保持现有约10%市场占有率。2月末该行的人民币存款总额（不计存款证）为9,203.5亿元。

--盈大地产 旗下放售多年的北京盈科中心终于以72亿港元卖出，买家为内地房产基金基汇资本，是次交易预计为盈大地产带来26.46亿港元除税前溢利。

--据英国传媒报道，思捷环球 计划全面撤出英国自营零售市场，将精力转向盈利能力较高的批发业务和电子商务。

--就复星医药 入股传闻，金活医药 发表公告称，对消息来源并不知情，亦没有实质的谈判或结论。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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