《香港报摘》--经济日报4月9日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 头版头条：
--港元滙价创今年新高，环球投资者继续将资金调配至中港股市，再加上科网股落难，资金大规模转追落后的传统经济股份。
* 其他：
--腾讯 近一年来首次回购股份，涉资7,700万港元，市场认为这是股价见底先兆。
--中国工商银行 香港分支工银亚洲称，本月稍后或推出不同的人民币定期存款优惠，以保持现有约10%市场占有率。2月末该行的人民币存款总额（不计存款证）为9,203.5亿元。
--盈大地产 旗下放售多年的北京盈科中心终于以72亿港元卖出，买家为内地房产基金基汇资本，是次交易预计为盈大地产带来26.46亿港元除税前溢利。
--据英国传媒报道，思捷环球 计划全面撤出英国自营零售市场，将精力转向盈利能力较高的批发业务和电子商务。
--就复星医药 入股传闻，金活医药 发表公告称，对消息来源并不知情，亦没有实质的谈判或结论。（完）
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路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha