金砖国家：4月8日股汇市收盘纵览

路透4月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月8日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 上扬0.7%，报1,011.49点。
中国股市：沪综指收升1.9%至一个半月新高，银行股受消息刺激领涨大盘
中国汇市：人民币即期收升至一周高点，受美国施压人民币汇率等影响
香港股市：恒指收高1%，银行股升势带动国企指数涨至两个半月高位
============================================================================
拉美股市：拉美市场延续周二涨势，因投资者在全球范围内积极买入高收益资产，不过巴西股市在过去三周跳涨16%后，上涨步伐停顿。MSCI明晟拉美指数 收高0.66%，报3,297.90点，自3月中旬以来累计涨幅达到15%左右。巴西股市Bovespa指数 下滑1.01%报51,629.07点，在过去16个交易日中有12日上涨。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元升穿2.2雷亚尔，为去年10月来首次
============================================================================
南非股市：在前一日大跌后反弹，铁矿石生产商Kumba 和Assore 引领涨势，因库存忧虑引发铁矿石期货价格大涨。指标Top-40绩优股指数 收高0.49%报43,230.33点，综合指数 涨0.44%收报48,069.53点。
南非汇市：兰特兑美元扩大涨幅，触及今年高位
============================================================================
印度股汇市：适逢公众假期休市，周三恢复交易。
============================================================================
俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 微涨0.03%收报655.30点。指标RTS指数 收高0.16%，报1,195.710点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.11%，至35.6805卢布；卢布兑欧元 贬值0.58%，至49.2550卢布。(完)
(整理 郑茵; 审校 张荻)