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亚洲 | 2014年 4月 9日 星期三 09:12 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--4月9日-4月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

4月9日(三)

圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。

华盛顿--世界银行行长金墉参加世行举办的“叙利亚危机：适应的艺术”(1530)。

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)举行研讨会，议题为“非洲的崛起：有利于经济持续及包容性成长的政策”。IMF副总裁朱民发表开幕致辞(1300)。

华盛顿--贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)会议(至4月10日)。世界银行行长金墉、墨西哥央行总裁卡斯腾斯和白宫经济顾问委员会主席福尔曼将出席。

萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会会议。

4月10日(四)

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁召开会议(至4月11日)。美国财政部长杰克卢出席。

华盛顿--IMF第一副总裁利普顿在“提高新兴市场的弹性”新兴市场高级别会议上致开幕辞(1345)。

华盛顿--世界银行行长金墉及非洲开发银行副总裁兼首席经济学家Mthuli Ncube参加“谈论数据革命”的讨论会(1400)。

华盛顿--世界银行集团的常务副行长英卓华参加“年轻人从阿拉伯之春中获得什么”的讨论会(1430)。

华盛顿--印度央行总裁拉詹在布鲁金斯学会就“全球货币政策：来自新兴市场的看法”发表讲话(1530)。

华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、巴西央行总裁Alexandre Tombini以及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在布鲁金斯学会就“经济大衰退之后的央行业务”进行讨论(1550)。

华盛顿--世界银行行长金墉、联合国秘书长潘基文参加“2030年消除贫穷-千禧时代应对挑战”的讨论(1600)。

华盛顿--IMF总裁拉加德参加IMF举办的“全球经济对话”(1800)。

华盛顿--IMF副总裁朱民和智利央行总裁Rodrigo Vergara参与“新兴市场的金融深化”的讨论。(1830)

华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文、挪威外长Borge Brende、塞内加尔财长Amadou Ba参与“2014年学习所有研讨会：投资于更亮丽的未来”的小组讨论(1830)。

利马--秘鲁央行举行利率政策会议(2100)。

首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。

马普托--莫桑比克央行召开议息会议。

4月11日(五)

华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文以及世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍参加“2030年迈向全民健康”小组讨论会(1230)。

华盛顿--IMF副总裁朱民和国际劳工组织(ILO)总干事莱德(Guy Ryder)参加“收入不均的宏观经济学：全球展望”IMF研讨会的小组讨论会(1330)。

华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。

4月13日(日)

华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在国际金融协会(IIF)举办的2014年国际资本市场和新兴市场圆桌会议上致欢迎辞(1305)。

4月14日(一)

暂无重要经济事件。

4月15日(二)

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。

4月16日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 张荻)
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