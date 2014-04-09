《全球重要经济事件一览表》--4月9日-4月16日

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4月9日(三)
圣保罗--英国财政大臣欧思邦访问巴西。
华盛顿--巴德学院Levy学会第23届Hyman Philip Minsky会议(至4月10日)。与会演讲者包括：美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事塔鲁洛、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧等。
华盛顿--欧洲央行执委科尔参加由约翰霍普金斯大学的Nitze
高级国际研究学院(SAIS)所主办的研讨会(1400)。
华盛顿--欧洲央行执委科尔在由IMF主办的研讨会上，参加小组讨论，议题为在全球相互依存下的资金监管。
伦敦--英国央行举行货币政策会议(至4月10日)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布3月利率会议纪录(1800)。
柏林--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在德国银行业会议上参加小组讨论(0945)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。
4月10日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至4月11日)。美国财长杰克卢将出席。
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、欧洲央行副总裁冈斯坦西欧参加小组讨论会，题为“大衰退后的中央银行”(1550)。
华盛顿--美国财长杰克卢参加贝塔斯曼基金会举行的会议，主题为“一个失衡的世界：政治太多，主意太少”(1230)。
华盛顿--贝塔斯曼基金会举行会议，主题为“失衡的世界：政治太多，点子太少”(至4月10日)。发言嘉宾包括世界银行行长金镛、墨西哥央行总裁卡斯滕斯、荷兰财长迪塞尔布洛姆和白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)等。
多伦多--英国央行委员霍尔丹在新经济思维研究所会议上发表演说(2045)。
日本冈山--日本央行审议委员宫尾龙藏会见当地企业领袖(0130)。
伦敦--英国央行宣布利率决议。
4月11日(五)
多伦多--安大略省财政部长Charles Sousa在多伦多洲际酒店发表演讲(1600)。
华盛顿--德国财长朔伊布勒在华盛顿外交关系中心(Center on Foreign Relations)发表演讲(1715)。
东京--日本央行公布3月政策会议记录(2350)。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2014年春季会议(至4月13日)。
4月13日(日)
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在IMF春季会议上讲话，主题为“在货币政策框架中纳入金融稳定考量”(1730)。
华盛顿--欧洲央行执委科尔出席国际货币基金组织(IMF)主办的“新常态下的货币政策”会议，参加主题为“正常时期央行是否应继续盯住长期债券收益率”的小组讨论(1930)。
4月14日(一)
暂无重要经济事件。
4月15日(二)
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1300)
美国班戈--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在Husson大学就经济前景发表演说(2000)
美国法哥--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在一场市政厅论坛致开幕辞(0000)
4月16日(三)
华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本信托银行协会讲话(0615)。
美国石山--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在亚特兰大联储主办的2014年金融市场会议上致欢迎辞(1150)。美联储理事史坦将与会并发表讲话(1200)。洛克哈特还将致闭幕词(1530)。
渥太华--加拿大央行公布政策利率声明和货币政策报告。
法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 徐文焰；审校 张荻)