《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月9日

*工商时报：

--今年上半年，台资银行在大陆可望开始〞跨省营运〞。据金管会消息，首批在大陆设分行的六家台资银行，除了华南银上海分行仍在积极赶进度中，其他五家银行的第二分行可望在今年6月底前获准开业，届时六家台资银在大陆市场就算是正式跨省分营业。

--立法院长王金平昨天召集朝野协商，各党团同意11日恢复召开院会，将两岸协议监督条例相关草案及检察总长人事同意权，分别交付委员会审查。

--产创条例租税抵减纳入〞日月光 条款，企业若当年度违反环保、劳工及食安法规，情节重大者，将不得适用当年度的研发投抵租税奖励，至于政府补助计画部分，则停止拨付次期款，还会被追回当年已拨付款项，最长停止补助五年。

--引导寿险资金投入公共建设及社会福利，金管会订出三年大计，今年包括政府债券、专案运用及公共建设的新增投资额要达新台币800亿台币，明、后年则各825及850亿台币，合计三年新增投资2,475亿台币，以合理运用金融资源。

--美国今年7月1日将启动肥咖条款(FATCA、外国帐户税收遵从法)，台湾须在7月前与美国达成跨政府合作协议的〞共识〞，年底前完成签署，并在3月前送立法院审查通过，否则全台金融机构及其客户海外投资可能被就源扣缴30%。

--都更条例违宪条文即将在本月26日失效，立法院都更初审小组召集人邱文彦昨日表示，下周一将协调会整合23个版本提出综合版，若无法取共识，将另提〞违宪修正版〞，与内政部暂行办法〞三管齐下〞，避免全台上千件都更案停摆危机。

*经济日报：

--开发金控 、万泰银行 昨股东临时会通过合并案，开发金、万泰银与万泰银工会预定明日首度召开三方会议，由于劳资双方针对万泰银员工工作安置的歧见仍大，开发金已经做好万一万泰银工会罢工，将动员开发工银行员与万泰银后勤人力支援万泰银营运的准备。

--金控公司第一季获利持续成长，昨日已公布获利的11家金控公司中，十家较去年同季成长，年增率以元大金 超过一倍为最多，其次为开发金逾八成。

--太阳花学运明日退出议场，立法院周五恢复运作，行政院盘点先前送进立院的60案急迫性法案，多无具体进展，近日将〞拜托〞国会加速审议。政院表示，两岸服贸协议、两岸协议监督条例、都更条例修正案、财政健全方案与示范区特别条例等五案为特急件，盼本会期务必通过。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。