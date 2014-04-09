美国个股：高盛可能关闭其黑池交易平台Sigma X--华尔街日报

欧洲股市：受Man Group和Pandora提振上扬，法股表现为3月初以来最佳
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透4月8日 - 华尔街日报周二援引消息人士的话报导，高盛 可能关闭其黑池交易平台Sigma X，这是全球最大的私营股票交易平台之一。
据华尔街日报，高盛高层已经提出关闭该黑池交易运作的想法。
消息人士对华尔街日报表示，高层们在评估，为了运营Sigma X带来的营收而冒险是否值得，其中包括一系列交易故障和对黑池交易的批评之声愈发高涨。
该报还称，不会很快就此做出决定，高盛可能保留这项业务。
彭博一份报导称，高盛在3月时发现其黑池交易平台出现定价错误，并给客户送去支票进行补偿。
高盛发言人拒绝就该报导置评。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透东京4月20日 - 日本邮政周四表示，正在考虑是否有必要对2015年以6,200亿日圆(57亿美元)收购的澳洲Toll Holdings进行减记。
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