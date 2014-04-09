《台湾重要政经日程》--4月9日

===================今日重要政经消息=============================
4/9(三)
--09:00 立法院财政委员会邀财政部及金管会报告并备询。
--13:30 民进党中常会。
--14:00 国民党中常会。
--15:30 前副总统萧万长出发参加博鳌亚洲论坛。
--19:00 经济部长张家祝参加校园服贸协议座谈会。
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4/11(五)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币。
4/17(四)
--14:00 台积电 投资人说明会。
4/21(一)
--16:00 经济部公布3月外销订单，2月为年增5.7%。
4/22(二)
--12:30 央行代财政部标售20年期103甲7期公债，预计金额350亿台币。
--8:30 主计总处公布3月季调失业率，2月为4.05%。
4/23(三)
--16:00 经济部公布3月工业生产指数，2月为年增7.0%。
4/25(五)
--16:10 台湾央行公布3月M2年增率，2月为年增5.61%。
5/5(一)
--16:10 央行公布4月底外汇存底，3月底为4,191.99亿美元。
5/6 (二)
--08:30 主计总处公布4月消费者物价指数，3月年增1.61%。
5/7(三)
--1600 财政部公布4月出口/进口数据，3月出口年增2.0%。
5/8 (四)
--12:30 央行代财政部标售财103-6期国库券，金额预定300亿台币，28天期。
5/9(五)
--12:30 央行代财政部标售103甲6期公债，年期为10年，金额预定300亿台币。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
5/23(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲8期公债，年期为30年，金额预定300亿台币。
6/2(一)
--端午节休市一日。
6/13(五)
--12:30 央行代财政部标售增额发行103甲6期公债，金额预定400亿台币，该公债天期为10年期。
6/24(二)
--12:30 央行代财政部标售103甲9期公债，金额预定350亿台币，该公债天期为五年期。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完)
(记者 高洁如；审校 林高丽)