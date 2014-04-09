《香港报摘》--其他报纸重要消息4月9日

*明报：

--继2012年投资阿里巴巴IPO-ALIB.N前首席执行官卫哲创立的私募基金后，电盈 再度投资卫哲创立的新基金，最多3,900万港元。卫哲现时为电盈非执行董事。

--消息指出，中国最大猪肉制品商万洲国际于预路演时投资者普遍要求公司上市市盈率降至14-15倍，低于公司期望的20倍，故正式发售时集资额可能少于原计划80亿美元。

*星岛日报：

--政府有关部门认为港交所 行政总裁李小加以政府有权委任港交所过半数董事以及上市公司大股东无权在关连交易上投票这两点，反证香港一向没有绝对执行同股同权的立论，有混淆公众视听之嫌，亦不符其作为前线监管者身分。随后李小加择文指“也许并非最理想的例子”。

--电视广播 在新媒体市场的秘密武器“TVB Anywhere盒子”终于曝光，市场估计该盒子除了有助拓展新媒体市场之外，亦可打击海外非法盗录节目。

*苹果日报：

--加拿大影视技术公司IMAX行政总裁Richard Gelfond称，公司计划将旗下附属公司IMAX中国的20%股权售予华人文化产业投资基金以及方源资本，作价合共8,000万美元，并争取于未来五年内在香港上市。

--德意志银行报告引述中国海外 管理层称，中央短期内不会正式全面撤销限购令，但根据过往经验及个别城市不同情况，部份城市限购令及按揭限制有可能放宽。

*东方日报：

--银泰商业 与阿里巴巴联手打造的“银泰宝”刚满月，通过手机淘宝平台及支付宝钱包成功注册领取的会员超过170万人。

--TCL通讯 3月手机及其他产品总销量为463.84万台，按年升58%。同系的TCL多媒体 3月LCD电视机销售量按年升6.9%至133.55万台。

*文汇报：

--国农控股 与中国银联旗下银联网络支付达成联合运营合作合同，双方将基于全国性增值业务平台商盈通预付费卡系统。

*大公报：

--澳新银行发表专题文章指出，预料中国从澳洲的进口将从目前的990亿美元上升至 2020年的1,600亿美元左右；在中澳双边贸易中，增加使用人民币和澳元将进一步促进中国从澳洲的进口增长。

--新濠博亚 非执行董事Todd Nisbet接受外媒访问时表示，集团有意竞投日本赌牌，并投资50亿美元在东京兴建一个综合性赌场，配合2020年东京奥运会启用。（完）

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