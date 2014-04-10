专栏节选 :「高频交易」的功与过--今周刊「谷月涵看台湾」

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月10日出版的当期「谷月涵看台湾」专栏) 美国投资人对所谓的高频交易（High Frequency Trading，ＨＦＴ）反弹情绪高涨，加上一位颇受欢迎的金融小说家Michael Lewis，最近出了一本名为《快闪小子》（Flash Boy）的新书提到，股市被不正常手段所操控，小散户每次按下下单键时，都有螳螂捕蝉、黄雀在后的忧虑，担心有掠夺式的电脑运算程式等着发动攻击。这些都点燃投资人对ＨＦＴ的怒气。但换个角度看，ＨＦＴ搞不好对散户大众是有利的。
这几年ＨＦＴ争议不断，连专家都很难理解ＨＦＴ，何况是一般小投资人。简单说，ＨＦＴ分三部分：一、接近或以超高速网路连结至主要股市交易所；二、以电脑运算来解读交易定价模式；三、发现自营商下单的运作。接近股市交易所，有时甚至将伺服器与交易所设置在同一地点，让ＨＦＴ交易员能更快速取得交易资讯。接着利用这些资讯，以电脑运算辨识历史走势，一旦买卖趋势出现，便能快速做出判断。最后，ＨＦＴ交易员试图了解所取得的交易资讯。
部分大型机构为了避免进行巨额交易时资讯外泄，影响股价波动，因而倾向在所谓的匿名交易平台（dark pools）买卖，其中规模较大的平台大约有四十个。匿名平台协助大型机构，如退休基金、共同基金或保险公司等管理个人资产的单位，降低其交易成本和风险，一般民众无从得知其动态，但ＨＦＴ有能力侦测这些平台，找出哪些股票有大户在进出。
交易环境日益复杂，不免有人怀念过去的美好时光：简单、公平的交易环境。但来先看看高盛打算出售纽约证交所造市业务的例子吧。十四年前，高盛斥资六十五亿美元，买下该事业单位的前身──Spear, Leeds and Kellogg，现在则传闻将以三千万美元出售。看到没？亏了九九．五％啊！
为什么高盛在二○○○年愿意当冤大头？因为那个时空环境下，特许的场内交易员在几近独占的交易所里，创造了惊人的经济利润，这些利润来自投资人的口袋。等到法规开放，允许电子交易，以及更加分散的交易市场，包括匿名平台的出现，便摧毁了这些利润。
在金融市场中，下单流程并不如法规变革般进步，以至像纽约证交所这种单一市场握有相当大的掌控权；而那些有影响力的核心人士，总有办法采用有利于他们的法规操控市场，进而获利。ＨＦＴ交易员并未做出法规所不容的行为，或许他们不该拥有超高速资料运算设备，但这也不太可能阻止他们获利。重点在于，事情通常不是表面所见到的那样，有朝一日，当我们的判断不再受即时新闻的情绪反应而干扰，并能辨别何者才是我们的最佳利益，届时就是我们又向前跨一大步了。 (完)
注: 1.专栏作者谷月涵为美国哥伦比亚大学国际关系硕士，现任花旗环球台股研究部主管。
2.以上的评论不代表路透立场。 (整理 高洁如; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。