专栏节选 :美国新旧经济出现转折，醒目钱找新方向--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供,节选自4月10日出版的当期「老谢开讲」专栏) 二○○八年美国爆发了金融海啸，当时联准会主席柏南克祭出了不同阶段的ＱＥ（量化宽松货币政策），造成美股大涨，到今年为止，美股已进入第六年的涨势，俨然成了全球多头明灯。不过，今年很可能是美股最具戏剧性变化的一年，多空可能出现巨大转折。

过去五年，美国股市的表现总是名列前茅，甚至连新兴市场也赶不上，然而到四月四日为止，道琼指数已下跌○．九九％，S&P 500指数小涨○．九一％，但四月七日下跌二○．○五％，今年的涨幅也吐光了。再看美国最拿手的科技股，那斯达克指数从四三七一．七一点跌下来，已出现显着的头部形态，那斯达克与那斯达克一○○指数已跌破半年线；唯一强势的是费城半导体指数，今年以来仍上涨八．二五％，这是因为半导体业景气复苏，英特尔再度奋起，连台湾的台积电也写下一二一元新高价，将总市值推向新台币三．一三七兆元。

**中东地区、欧猪五国、东协重新站起**

金融海啸以来，美股一直是世界的重心，且涨势名列前茅，但今年这个现象已经有了显着变化，最抢眼的是过去很惨澹的中东地区，今年表现出色，杜拜、阿布达比、卡达、沙乌地阿拉伯股市皆大涨，像杜拜股市从一六八一．七五点涨到四六四六．七九点，已足足涨了两倍多，杜拜从戳破泡沫的惨状，逐渐爬起来了。

另外是一一年欧债危机的欧猪五国，今年爱尔兰、希腊、葡萄牙、西班牙、义大利股市都表现得可圈可点。义大利股市今年以来涨幅达一六．八％，从去年七月的一五八六六．六点大涨到二三六七七点；西班牙也从七四七八点涨到一○七○五点；结束纾困的爱尔兰则从三一二六．一点大涨到五一九五．九七点，这显示经过欧债危机，欧猪五国都走向复健的道路。

第三个崛起的是亚洲的东协国家，一三年东协股市开高走低，只有马来西亚表现一枝独秀，但是今年东协市场又再度奋起。今年以来菲律宾股市上涨一一．四％，印尼股市也上涨一三．六六％，有群众抗争的泰国也上涨七．一八％，这显示东协成了亚洲新生产基地后，经济的角色正在转变。这其中最值得注意的是越南，一三年胡志明股市大涨二一．九七％，今年又有一九％的涨幅；这两年胡志明股市从三三二．二六点大涨至六○九．四六点，今年越南若顺利加入ＴＰＰ（跨太平洋伙伴关系），越南生产基地的角色可能会更加突出。

这个情况可以看出，全世界醒目资金正开始从高基期市场流出，寻找低基期市场，或败部复活、经济角色转变的市场，欧猪五国、中东股市及东协市场都具这样的特色，而美股已成高基期的代表市场，这其中美国的S&P 500指数今年可能值得特别研究。

S&P 500指数基期有多高？假如以长线来观察，从一九九七年以来，S&P 500出现三次大多头走势，从○九年以来又是最大一波多头。到今年为止，S&P 500已面临多空转折，纯粹从图形来看，S&P 500的线图会令人不寒而栗。

这一波的S&P 500大牛市是从○九年的六六六．七九点起涨，最高涨到一八九七．二八点，涨幅已高达一八四．五％，这是美股百年来罕见的大牛市。从九七年以来，S&P 500有三次大多头，一次是九六年从七四一点起涨，涨到二○○○年的美国科网泡沫戳破，S&P 500最高涨到一五二七点，大涨一○六％。

科网泡沫之后，S&P 500在○一年九一一恐怖攻击后跌到七七七点，这段跌幅是四九％；下一个大牛市又从七七七点涨到○七年金融海啸前的一五六五点，这一段涨幅有一○一％，然后再跌到六六六．七九点，这一段跌幅五七％；然后随着ＱＥ又上演一段更大的多头攻势，这一段涨幅达一八四．五％，是史上最大的牛市。

如果从技术分析的角度来看，S&P 500指数目前九月ＫＤ指标正从九十的高档交叉向下，周线的九周ＫＤ值也反转呈现空头排列，中长期指数都反转向下，技术面显然有警讯；不过若从基本面来看，S&P 500似乎还挺得住。

回头检视过去S&P 500到顶时的基本面，二○○○年科网泡沫之际，S&P 500将指数推升到一五二七点，那时Ｐ／Ｅ（本益比）已达二十五．六倍，殖利率只有一．一％，而那时十年期债券殖利率六．二％；○七年金融海啸爆发前，S&P 500在一五六五点，那时本益比十五．二倍，股息殖利率一．八％，十年期债券殖利率四．七％；这回涨到一八九七．二八点，本益比是十五．二倍，股息殖利率上升到二％，十年期债券殖利率二．七％。整体来看，基本面还没有到十分离谱的地步，唯一的隐忧是连续第六年的涨势，基期太高，显得步步惊魂。

**大跌却爆大量，生技股反转的重要警讯**

美股一四年最大的挑战是高基期，第二个挑战是新经济可能的泡沫调整。今年最值得观察的一个指数是那斯达克生技分类指数（ＮＢＩ），一三年ＮＢＩ收在二三六九．五三点，全年大涨逾六五％；今年一开年，ＮＢＩ二月一度上冲到二八七二．二九点，又写下二一．二％的大涨幅；但是最近又把今年涨幅全数吐光，四月七日收盘是二三六七．九四点，比一三年的收盘指数还低。

ＮＢＩ在三月二十一日大跌一一九．一九点，次日又跌七十七．七七点，到了四月四日又重挫九十九．六四点，跌幅达四．四％；当天生技ＥＴＦ（指数股票型基金）则下跌四．七％，且成交量创了历史次高，这个大跌爆大量的走势，很可能是生技股反转的重要警讯。

过去几年，美国带领全球频频上演生技狂热，生技公司的特征是，很多公司数年内没有任何营收，他们不断研发烧钱，投资者也不在乎，他们只关注药品是否能取得ＦＤＡ（美国食品暨药物管理局）认证通过，同时能在市场占有一席之地，像是辉瑞的「蓝色小药丸」（威而钢），一三年就创造了十九亿美元营收。

根据彭博资料显示，在最近一年内，ＮＢＩ有一二○档成分股，其中有十家公司没有营收，八十五家亏损，整体ＮＢＩ生技类股本益比高达四二○倍，纯粹从本益比看，实在高得吓人。还有一个让市场担忧的是，今年已有二十四家生技公司在ＮＢＩ上市，去年ＩＰＯ（首次公开发行）的生技公司有三十七家，已创了历史纪录，今年有可能继续打破纪录。如果依照去年ＩＰＯ情况，今年ＩＰＯ的生技公司可能超过一百家，这个热度也让市场忧心。

**市场醒目资金正从新科技股逐渐撤退**

最近ＮＢＩ几档代表性的龙头股，像Gilead Science股价从八十四．八八折回七十三．○六美元，Amgen从一二八．九六跌回一一六．五六美元，Biogen、Celgene、默克、娇生、辉瑞都出现回档整理走势，辉瑞市值又跌破二千亿美元，看起来拉长整理已难免。

除了生技股回档压力，今年最具代表性的美国新旧科技股也出现了猪羊变色的景象。今年股价最抢眼的新经济产物电动车的特斯拉（TESLA），最近从二六五美元折返二○三．五一美元；二月间市场传闻苹果可能购并特斯拉，让特斯拉股价飙升，但此时美国对冲基金大鳄卡斯（Doug Kass）却跳出来说，他已经把特斯拉列为一四年「最佳投资意念」，让特斯拉股价反转向下。

特斯拉股价跌下来，也让过去几年飞上枝头的新科技股全都出现回档，像是线上租片业务，后来因影集《纸牌屋》暴红的Netflix股价一度冲到四五八美元，本益比最高到二三四○倍，最近股价已跌回三三八美元，本益比仍达一八二三倍，这是最显着回档的新经济股。

还有几档网路股也出现回档，例如Priceline.com从一三七八．九六跌回一一七八．○八美元，四月四日一日大跌五十九．三七美元；电子商务巨擘亚马逊也从四○八．○六跌到三一五．六一美元，市值缩水到一四八九亿美元；网路巨擘Google则从一二二八．八八美元的天价，在分拆优先股后跌到五四三美元（类似一拆二）；而今年以来动作十分大的脸书（facebook），股价也从七十二．五九美元掉到五十五．四四美元。

脸书在今年斥资一九○亿美元买下WhatApp，在移动通讯时代卡位成功，也让微信、LINE价值暴增；之后脸书执行长佐克柏又斥资二千万美元收购英国航天公司Ascenta研制无人机Zephyr。脸书动作频频，股价却频探底，市值一度超过一千八百亿美元，如今缩水到一四六○亿美元，本益比仍达九十五．二倍；更惨的是推特的股价，从ＩＰＯ之后的七十四．七三美元，跌到四十二．四五美元。还没有获利的推特股价仍然没有出现止跌讯号，这显示市场醒目资金正从大众追逐的新科技股逐渐撤退。

这个情况也在香港股市上演。过去几年港股最大的领头羊是腾讯，二月腾讯股价一度大涨到港币六四六元，市值超过港币一．一兆元；但最近一个多月，腾讯开始出现急剧回档走势，四月七日连港币五百元大关也一度失守，最低跌到港币四九七元，跌幅达二三％。受到腾讯回档影响，雷军的金山软件也连续四天出现明显下跌走势，从港币三十三．五元跌到二十八元。过去一年来，涨幅猛烈的科技股也在香港出现显着回档。

另外，去年一枝独秀的中国创业板也从一五七一．四跌回一三二七点，过去涨幅惊人的网宿科技股价从人民币一四一元跌到九十七．三元；中青宝从人民币九十．四八元跌回二十八．一元；其他如歌尔声学、欧菲光电、大华股份等去年表现抢眼的科技股，今年表现已停滞。

**微软带起美国老牌科技股反攻号角**

过去大家追逐科技飙股，但是最近几个月，老牌科技股又受青睐，最显着的变化是微软。

今年微软换了新执行长，印度人纳德拉（Satya Nadella）一上任就确定微软战略主打移动及云端，已收到不小的效果。微软股价攻上四十一．六六美元，这是二○○○年以来微软股价重登四十美元大关，微软也把市值拉升到三三三七亿美元，今年微软ＥＰＳ约二．七美元，本益比大约十五倍。

微软带起美国老牌科技股，如今连苹果也入列，今年苹果股价一直屹立在五百美元以上，目前股价五二三．四七美元，以苹果今年的ＥＰＳ约四十．二二美元计，目前本益比只有十三倍。这类低本益比的老牌科技股，这一波成了美股回档的中流砥柱，像ＩＢＭ去年从二一五．九美元惨跌到一七二．一九美元，最近又涨到一九五．三美元，ＩＢＭ的ＥＰＳ十四．九四美元，目前本益比大约十三倍，股息殖利率也好，股价也受青睐。

还有在ＰＣ受压抑的年代，戴尔宣告私有化，惠普股价一度惨跌到十一．三五美元；但这两年惠普表现很争气，最近股价写下三十三．六六美元新高价，市值推进到六二○亿美元，惠普今年预估ＥＰＳ二．七三美元，目前本益比约十二倍。同样的，从二○○○年以后一直蛰伏的英特尔，今年改变战略，不论是在移动领域或是穿戴装置，英特尔都卡位，今年股价从十九．二三美元大涨到二十七．一一美元，市值达一三一七亿美元，以英特尔今年预估ＥＰＳ一．八九美元，本益比约十四倍。

从微软、苹果、英特尔、ＩＢＭ到惠普，应该可算是传统科技股五宝，他们都有一个共同点，那就是本益比都在十五倍以下，加上殖利率相对高，获利稳健，于是在这一波美股居高思危的调整中成了资金避风港；而这个情况也显示美股暂时没有大回档的系统风险，但是新经济与旧经济股正在换手，资金开始作避险因应，这个转变值得台湾的投资人注意。 (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。