港报财经评论：“微刺激”配合改革方向--信报4月9日

“微刺激”配合改革方向/ 习广思

资金由动力股重回价值股身上，这不是港股现象，美股如是，以至全球股市亦有“执平货”情况。观察环球市场，近期新兴市场跑赢，反映资金流入价值股、落后股，中资股回升并非偶然，而是配合资金短期流入新兴市场的趋势。目前动力股集中在有增长憧憬的公司，炒前景往往涉及概念炒作，是故近期社交媒体、科网、生物科技股皆跌，美股跌势则集中在纳指及中小型股份。价值股则以估值偏低的股份为主，且集中在旧经济股，它们过去一段长时间遭到投资者厌弃。大行的推介或者是生意经，其观点信不信由你，但大行在这种上落市，突然口吻一致地推中资股，往往是捕捉市场极端情绪的时刻，不妨可作策略性参与。汇证推介中资股，理由是国企改革加快、内银业绩不俗、人行监管互联网金融，而且中资股估值已跌近海啸水平。

中国内地A股复市上升，市场憧憬有更多稳增长、扩内需的措施出台，而且是密集式，带动中资股继续反弹。国企指数昨天上升1.6%；恒指上升219点或0.98%，收报22,596点；大市成交额738亿港元。中资股全面上升，内银股充当旧经济股核心，保险及证券均有新政消息，刺激两个板块向上，午后内房股接力上升，其他旧经济股逐批反弹，昨天钢铁股及航运股均有升幅。内房股依然值得投资者留意，政策不存在松绑情况，但中国调控思路转向供求，并且放弃控制水喉，对上市及大型内房股较有利，多只跌至低位的内房股齐齐向上，绿城 、碧桂园 、华润置地 及保利置业 走势较为落后。

三个动力股主要板块周一急挫，只有医药股弹得起。尽管瑞信开始呼吁趁低吸纳，怕只怕现时调整只到中途岛，吸纳必需要有耐性。市场传出复药 有意入股金活 ，后者飙升38%。科技股持续抽水，继金山 发可换股债券（CB）后，金蝶 亦跟随。腾讯 虽然回购公司股份，但反弹力有限。濠赌股更是弹完散，银娱 及金沙 股价持续下跌。去年“三中全会”勾划出中国内地未来十年的改革路线，一度为市场带来亢奋，惟投资者逐步意识到中国改革的困局，及至需要买时间来解决经济问题，改革过程遇到重重障碍，市场对改革概念的热情顿时冷却。即使中石化 在“两会”前率先发出国企改革第一枪，但市场对改革的反应却不大。(B01)

........................................................................

欧罗倘破位可看好/ 苏子

投行高盛把欧罗兑美元的3个月、6个月及12个月预期目标自1.38美元、1.40美元及1.40美元分别下调至1.38美元、1.34美元及1.30美元，意味着大行已开始关注到这边厢美国持续收水，但那边欧罗区却仍有加推QE措施的机会，势必对欧罗兑美元带来较大的抛售压力。不过，昨天欧洲入市后，欧罗兑美元却继续造好，暂时最高曾见1.3784美元水平，此高位刚好为上月24日的1.3876美元高位向下延伸的短期下降阻力线所在。如昨晚未见成功突破，配合10天平均线亦见得而复失，预料欧罗兑美元将会重拾弱势并再度考验20周平均线支持及上周的1.3670美元低位。

美元兑日圆考验101.5日圆昨天日本央行行长黑田东彦表示无意推出进一步的QE措施，结果令到日圆不看好的投资者大感失望，因此，触发不少平仓买盘入市，使日圆汇价呈现偏强的走势。昨天美国入市前夕，美元兑日圆已跌破20天平均线支持，暂时最低曾见102.31日圆水平。此低位刚好与50天平均线支持相若，但昨晚能以大阴烛跌破50天平均线支持收市，预料会下试2月4日的100.73日圆低位向上延伸的短期上升支持线。

一旦失守，相信20天保历加通道的101.10日圆底部支持未必能发挥到应有的支持力，而2月4日所造的100.73日圆低位势必面对严峻考验。英镑未脱上落格局昨天英国公布的2月制造业生产月率及年率为上升1%及3.8%，两者远较市场预期的0.3%及3.1%佳，结果刺激英镑兑美元突破20天保历加通道的1.6695美元顶部阻力，暂时最高曾见1.6725美元短线而言，英镑兑美元的重要阻力为上月的1.6786美元高位，如乏力突破并返回上述通道内收市，料摆脱不了上落市格局。(B10)