港报财经评论：A股抗跌力增，顺势谂谂平保--经济日报4月9日

A股抗跌力增，顺势谂谂平保/ 林瑞芬

腾讯 暂时止泻，而A股未受美股急挫拖累，港股昨日暂时企稳，收报22,596，升0.98%，成交额738.73亿港元。市场对科网股，真是“一念天堂，一念地狱”。纳指连日被质亦拖跌本港上市科网股。记得早前券商哄抬腾讯 目标价，轮商推的Call轮行使价更逾千港元，转眼间，腾讯由天堂急坠人间，由3月高位646港元急挫至昨低位497.8港元，已跌近23%，迫到公司出手回购支持股价。周一失守100天线515港元，昨先跌后回升1.6%至509.5港元收市。

平心而论，腾讯由估顶游戏变估底游戏，股场游戏是梦一场！对高位持货暂成蟹民来讲，现在固然愁爆，但深思中国内地科网潮是否会一沉不起？现在仍未宜下定论，股价在调整过后，又可能再玩估顶游戏都说不定。昨早参与小米举行的2014年度“米粉节”网上促销的经验所得，一到十时想上网购物，迟迟未能连接，可预见有不少人士参与网购，由小米掀起之“米粉节”促销，网销热未散。互联网与传统行业结合于去年开始，既带来行业的冲击，亦带来机遇。中国经济站正在转型，多些新思维刺激，可能另辟新路。估值高低变幻无常，目前在玩估底游戏，靠技术配合分析，腾讯自去年11月由387.8港元至今年3月高位646港元之回调0.618倍目标近486港元，跌穿此水平，估底目标将是200天线443港元左右，低见此位，可以谂谂小注博反弹。相反，股价昨收复100天线如持续企稳，捱过近500港元心理支持关口考验，持蟹货者应无咁愁！

上证指数周一休市后昨复市，未受外围跌势影响，昨升1.9%至2,098，稳增长形势渐明朗。中国内地券商国泰君安估上证第二季度将有20%的反弹，都几乐观。按图示，技术形态启示，上证在营造大双底的左部底，而左部底，又以小型头肩底进行，突破2,060至少回试2,130，再破2,150再算。要看目前经济保底阶段的表现而定。恒指方面，今年1月以来已三度受制于100天线，可见其沉重的阻力。当然，阻力非不能破。拆局而论，上破阻力需要新经济股调整浪确认完结，而传统经济股又回复有限幅度的升势。这轮国指走势终见追涨恒指挑战100天线，昨收报10,321，升1.62%。密切留意国指突破动态，如能进一步上企稳10,300确认突破100天线，则不会重蹈去年5月般受制而回再试低位惨况，短线认真要落足眼力观之。(B05)

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高增长不再，看息买内银/ 余少文

中国内地股市升，传统经济股记一功，尤其内银股备受各方追捧，带动国企指数重上牛熊分界线，只是内银股未来增长缺乏惊喜，只能靠高息来提升吸引力。A股清明休战后复市走高，带动国企指数向上，国指全日升164点或1.6%，收报10,321点，成交额增加至两周以来最多的180亿港元，73%主板H股随大市上升；而红筹指数升42点或1%，收报4,275点，成交额63亿港元。虽然国指重上俗称牛熊分界线的250天平均线，乐观是可以上试11,000点，然后是大型上落区顶部12,000点，只是大市今期升势由内银股等传统经济股领涨，后市动力当然要睇内银股盈利前景，若然缺乏前景，国指随时反弹结束及再下试9,000点。

其实，内银股去年业绩整体好过预期，不少人都预期内银股整体盈利增长只有高单位数，即约8至9%增长，最后十二行合计盈利1.04万亿人民币，按年升12%，如只计算十二行盈利增幅平均值则为升14%，故近期领涨是有道理，尤其资金由新经济股流入传统经济股，内银股自然是最受惠的板块。内银股去年业绩跌眼镜，相信是去年第四季净息差出乎意料上升所造成，但今年能否继续上升，有点怀疑。因为中国明确表示今明两年是利率市场化的关键时期，即利率成本多会上升，净息差似乎易跌难升。按彭博综合证券商预测，十二行今明两年盈利继续增长问题不大，但未来两年每年复式增长平均值只有7%，连“高单位数”都没有，可反映内银股未来盈利增长会持续放缓，投资者对内银股的盈利增长不要有太大期望。

彭博预测数据中，重庆银行 是十二行唯一可录得盈利双位数增长的银行，平均升近13%；其次是民生银行 的9%平均增幅；去年盈利唯一单位数增长的交通银行 仍然会是增长最弱的内银股，料未来两年平均年增长不足4%。即是说，如以增长前景来看，重行和民行可以秤高一线。不过，投资者都知道，内银股过去最吸引的地方是高增长和高息率，高增长已成为历史，只余高息支撑股价。内银股今明两年预测平均息率分别为6厘和6.6厘，剔除股息税后则降至5.4厘和6厘左右。至于6厘息是否内银股合理水平，见仁见智，也要睇大户和基金的取向，一般而言是吸引。(B06)