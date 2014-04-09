路透调查：分析师认为欧洲央行直接购债的可能性不到三分之一

* 欧洲央行开始量化宽松的几率不到三分之一

* 认为几率高于50%的分析师大多表示央行会在未来几个月动手

* 57位分析师中有54位表示，欧元区通胀已经触底

路透伦敦4月8日 - 路透调查结果显示，欧洲央行在极力推高通胀并支撑经济复苏的过程中，开始直接买进债券的可能性不到三分之一。

本周进行的调查中，59位受访分析师给出的预估中值显示，央行开始量化宽松计划的可能性仅有30%。

这样的预估概率高于1月路透调查时的18%，但周一调查进行时货币市场交易员的预估却是40%。

“他们希望尽可能避免这样做。如果他们要这样做，将是极不情愿的，”瑞穗银行的Colin Asher说。“这与他们的预期并不真正相符--如果他们的预期正确，就不会实施量化宽松。”

上月公布的欧洲央行专家团队最新评估为，今年通胀率约为1.0%，2015和2016年料分别为1.3%和1.5%--一直低于接近2%的目标水准，但进展方向是好的。

调查中几乎全部分析师(59位中有55位)表示，欧元区通胀率已经在3月于0.5%触底，这呼应了上月路透调查中有关未来几季通胀率将逐步走升的预期。

欧洲央行管理委员会本月开会时维持货币政策不变，不过央行总裁德拉吉重申承诺，称将尽一切努力结束低通胀，以免对经济拖累时间过长。

他表示，这也包括采取量化宽松(或称印钞购买资产)。之前外界认为一些欧元区国家的央行官员极不愿意采取这一举措，只有当物价真正下滑时才会考虑。

“管委会达成一致，承诺在权限范围内也会采用非常规工具，以便有效地应对低通胀持续时间过长的风险，”德拉吉上周说。

这标志着央行的口气与上月相比发生了重大变化，上月时德拉吉似乎给采取行动设置了一个非常高的门槛。

欧洲央行决策者表示，央行将为大规模购买资产作准备，不过距离最终开始执行该计划还有很长一段时间。

就连强势的德国央行总裁魏德曼似乎也已转变语气。他在周一表示，如需采取行动防止区内通胀深陷低位难以自拔，欧洲央行将会考虑采取新举措。

魏德曼是管委会中唯一投票反对欧洲央行实施直接货币交易(OMT)购债计划的委员，他认为此举将违背欧洲央行针对政府货币融资的禁令。

欧洲央行主要再融资利率已经处于0.25%的低点，隔夜存款利率为零，央行没有什么调降的空间。

在17位认为央行开始购债几率为50%或更高的分析师当中，多数认为央行会在未来几个月内动手。

欧元区18国去年最后一季的经济成长率仅为0.3%，今明两年多数时间料维持差不多的水平。(完)