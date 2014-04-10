中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为10年品种续发

路透上海4月10日 - 中国财政部周四公告称，将于下周三(16日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第五期10年品种 的首次续发。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。续发债4月16日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。

财政部于3月19日招标发行的第五期国债，期限10年，当期发行量280亿元，从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。 (完)

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