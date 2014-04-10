中国新债：财政部下周三将招标发行280亿元固息国债，为10年品种续发

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海4月10日 - 中国财政部周四公告称，将于下周三(16日)在银行间和证交所债市，跨市场招标发行280亿元人民币固息记账式国债，为今年第五期10年品种 的首次续发。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。
本次续发行部分的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与原发行部分相同。续发债4月16日招标，原发行部分当日停止交易一天；招标结束至4月21日进行分销；4月23日起与原发行部分合并上市交易。发行手续费承销面值的0.1%。
财政部于3月19日招标发行的第五期国债，期限10年，当期发行量280亿元，从2014年3月20日开始计息；票面利率4.42%。 (完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳/李宏薇；审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。