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货币新闻 | 2014年 4月 11日 星期五 13:46 BJT

中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限九个月

路透上海4月11日 - 中国财政部周五公告称，将于下周五(18日)招标发行总额150亿元人民币记账式贴现国债，期限九个月(273天)。

刊登在中国财政部网站的公告显示，该期债为今年第一期贴现国债，将以低于票面金额的价格贴现发行，采用多重价格招标方式，标的为价格，不进行甲类成员追加投标。

本期债将于4月18日招标，4月21日开始计息，招标结束至4月23日进行分销，4月25日起上市交易。(完)

参看详情,请点选中国财政部网站 here (发稿 吴芳/边竞; 审校 林高丽)
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