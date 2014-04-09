《分析》美股虽跌，但多种市场指标仍示意继续前行

上周美国散户投资人协会(AAII)的每周调查显示，看多者占35.4%，高于前一周，但仍低于历史均值39%。散户投资者的看法有时可以作为反向操作指标，当看多气氛高涨时，可以视为即将要进行修正的讯号。但这份调查的情况似乎是大致中性。

CBOE波动率指数仍处于低档。该指数是衡量投资人规避标准普尔500下跌风险而愿意付出多少代价的指标。目前波动率指数约为15，低于20的历史中值。今年只有一次站上20，过去两年也只有几次高于该水准。

市场技术面也站在支持的一方，就算不是预示上涨，至少跌势也会有限。就标准普尔500指数而言，重要技术位--50日移动均线切入位1,840点隐然在望(周二收在1851.96点)，该均线是衡量市场中期趋势的指标。该点位也是2月初低位和上周高位之间的回档水准。

当不同的技术指标会集于此，使得该水准更加重要，此处料将出现大量的买家。如果标准普尔跌破1,840，则可能预示会有更大的跌势。

**空头押注**

交易所数据显示，自年初以来，融券余额累计增加，但对高涨个股的作空押注则下滑。

TripAdvisor 自3月初以来下跌了21%，根据SunGard's Astec Analytics的数据，该股融券量自今年开始以来则减少18%。Alexion Pharmaceuticals 的融券量也近减半，该股股价已从高位下跌了21%。近几周对Facebook和Netflix的空头押注也下滑。

“这将暗示放空者撤离这几档股票，结清其仓位，同时避免另开新仓。他们似乎不预期做空会有获利机会，”伦敦Astec Analytics市场分析师Karl Loomes表示。

未来几周出炉的企业财报将是关键所在。对第一季财报的获利预测持续下滑，这主要是漫长严冬打压了消费者和企业需求。

不过，对第二季获利的预测却一直相对稳定。根据汤森路透，市场预期第二季将成长8.3%，低于年初时预测的9.7%。市场的走势或许要视春季需求是否起飞而定。

“如果你开始见到获利低于预期及财测下降，那么该(抛售)可能会真的持续下去，”纽约Rosenblatt Securities主管Gordon Charlop表示。