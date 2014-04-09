台湾债市：指标券殖利率早盘微跌，低档震荡方向仍不明确

路透台北4月9日 - 台湾主流五年公债103/4 殖利率周三早盘小幅走低。尽管近来市场无举足轻重的消息面传出，但在本地银行端买盘坚实，以及美债10年券殖利率持续向下试探的影响下，盘面偏强，料今日该券殖利率将于低档震荡整理。

交易员表示，五年及10年公债103/6 殖利率均已进入低档区整理，但在方向未明之际，交易商不轻易追价，实质买盘亦只是在较高的殖利率水准伺机进场，因此盘面表现胶着，殖利率波动空间不大。

〞这一波空单回补已差不多，剩下的就再撑一下，看殖利率会不会再弹回去...因为五年券对利空的反应会大一些。〞一位本地证券商易员说。

市场人士指出，上日柜买中心公布的统计数据显示，中华邮政站上买超债券龙头，是最近半年以来首见，显示10年券受买盘支撑的情况良好，20年冷券近日成交亦见在2.0%以下，显示殖利率曲线趋平，尾端十分稳定。而交易商偏好交投的五年券，将受消息面的考验。

台湾柜买中心上日公布的3月统计数据显示，3月份中华邮政买超债券达125.62亿台币，稳坐买超债券的龙头地位，其次为玉山银行、永丰银行及新光银行。

卖超最多的前三名分别为元大宝来证、花旗(台湾)银行及元富证券。

美国公债价格周二上涨，此前美国财政部标售300亿美元三年期新债的需求高于均值，且投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布会议记录。指标10年期公债价格 价格升5/32，收益率报2.68%，低于周一尾盘的2.70%。

交易员观察市场动态：

* 美国10年债殖利率仍在2.6-2.8%的大区间内，但上日殖利率微跌对台债仍有带动效果

* 五年债103/4成交量维持，但早盘殖利率波动区间窄，难以指出方向

* 五年债103/4在1.09%附近陷入胶着，要进一步突破需仰赖更多利多或利空

* 10年债103/6殖利率在三周低位附近徘徊，但交投冷清，动能不足

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4 ：1.08-1.10%

* 10年公债103/6 ：1.56-1.58%

本地时间10:16时最新报价：

* 五年公债103/4殖利率跌0.57基点报1.0892%。

* 10年公债103/6殖利率跌0.75基点报1.5700%。

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