中国货币市场：七天续涨但幅度收窄，资金宽松一个月内的品种供给充裕

路透北京4月9日 - 中国银行间市场七天期质押式回购加权利率 周三续涨，但步幅明显缩窄至不足8个基点(bp)。交易员称，早盘流动性偏宽松，期限在一个月内的资金品种供给均充裕。

今日14天品种开盘较晚，且加权利率大挫，受访者认为，与需求平淡有关。本周公开市场到期量较大，所以单周实现净投放不无可能，当前融入资金难度依旧不高，机构暂更青睐融入隔夜、七天期限相对更短的品种。

此外，近期在季末、季初和清明假期等因素叠加作用下，银行间市场质押式回购成交总量徘徊于高位，其中3月31日当日成交总量冲至10,120.94亿元的创历史新高。

“资金还是挺松的，融入很容易，我们的头寸比较快就平掉了。”华东一券商交易员称，“(今天)七天的价格微涨了一点，但属于正常波动，上周五3%的水平太低了，现在七天和隔夜的利差是一个比较合适的水平。”

清明节假期归来后，七天回购利率出现连续走升，但隔夜波动有限，二者点差由上周五的约29bp，扩大至目前的逾93bp。

上海一券商交易员并提到，早盘相对隔夜和七天品种，14天融出意愿更高，但场内需求较弱，最终后者接近11点才有开盘且价格定位偏低。

“这周公开市场到期资金多，拍脑袋说没准明天还会呈现(单日)净投放，...财税缴款的影响可能要下周后半段才显现，所以当前大家更青睐先借隔夜、七天这样短期限的滚一下。”她说。

中国人民银行周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，今日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

本周公开市场合计有2,320亿元正回购到期，其中周二和周四分别为1,000亿元和1,320亿元到期，无逆回购、央票到期。

近期因季末、季初和清明假期等因素叠加，银行间市场质押式回购成交总量徘徊于高位，其中3月31日当日成交总量冲至10,120.94亿元创历史新高，本周二这一成交量为9,431.64亿元。

上述华东券商的交易员对此指出，因季末结算等限制，部分银行可能不接受信用债类的 抵押券种，所以机构可能要通过比如过桥的方式来做，这类交易占一定比例推高了3月31日的成交总量。

至于周二的大量成交规模，东莞银行金融市场部陈龙认为，昨日资金交易并未有异常，或是清明前大部分机构对于节后缴准的规模不确定，预期谨慎，大部只做到8号，而部分昨日到期资金选择续做。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7458 2.7279 +1.79

七天 3.6769 3.5999 +7.70

14天 3.7431 4.2298 -48.67

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3300 2.7450 +58.50

七天 3.5200 3.4650 +5.50

14天 3.7300 3.7000 +3.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.7900 2.7560 +3.40

七天 3.7000 3.6300 +7.00

14天 3.6600 4.2100 -55.00

Shibor

其中:隔夜 2.7400 2.7130 +2.70

七天 3.6700 3.5910 +7.90

三个月 5.5000 5.5000 +0.00