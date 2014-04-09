背景资料：俄罗斯吞并克里米亚的得与失

路透莫斯科4月8日 - 俄罗斯上月吞并克里米亚，现在则需掏出支票簿，向该地区提供资金。

俄罗斯已经承诺要花费数以十亿计美元用于方方面面，从提高养老金到建设一座连接克里米亚与俄罗斯的桥梁。仅今年就做准备拨款近70亿美元。

但不全是付出，也有收获。俄罗斯可省下为黑海舰队塞瓦斯托波尔海军基地而支付的数以十亿计美元租金，同时还获得克里米亚宝贵的财产和自然资源。

但乌克兰也在权衡得失，誓言要对俄罗斯提起诉讼，索赔数千亿美元的损失。

以下内容总结了俄罗斯吞并克里米亚给俄乌双方带来的得失。

俄罗斯得到的好处/乌克兰的损失：

**结束天然气换基地协议**

俄罗斯正式废除了2010年哈尔科夫协议。根据该协议，俄罗斯对乌克兰进口俄罗斯天然气提供100美元/千立方米的折扣，作为黑海舰队使用塞瓦斯托波尔海军基地的租金。

该协议使俄罗斯每年需花费约40亿美元的预算，或者截止到2019年该天然气合约到期将花费约400亿美元。该协议先前曾把这个海军基地租赁期延长至2042年。

俄罗斯称乌克兰欠其110亿美元，因为俄方在2010-2013年预先向乌克兰提供了天然气折扣优惠，以便把基地租期延长到2017年以后。

乌克兰认为协议仍然有效，并誓言状告俄罗斯违反协议。乌克兰还威胁对俄罗斯天然气出口商Gazprom 提起法律诉讼，要求降低天然气价格，其他国家之前曾成功采用了这一手段。

若输乌天然气价格降至欧洲客户的平均水准，实际上将消除俄罗斯通过废除哈尔科夫协议所获得的好处。优惠结束后乌克兰支付的价格比均价高100美元左右。

**能源资产**

俄罗斯自然资源部估计，克里米亚的能源储量为1,653亿立方米天然气和4,400万吨石油。

分析师预计，根据地区能源交易的价格，这些储量的价值约为8-12亿美元。

不过，克里米亚的实际自然资源财富可能更高，估计尚未勘探的海上区域蕴藏2.3万亿立方米天然气。

根据类似的估值方法，这些可能的储量价值约为70亿美元，如果这些储量得到证实，价值可能翻倍。

乌克兰估计，丧失的自然资源和相关设备价值为1,270亿格里夫纳(约合108亿美元)。

**军事装备**

乌克兰国防部估计，遗留在克里米亚的军事装备价值180亿格里夫纳(约合17亿美元)。

俄罗斯表示，将返还仍效忠于乌克兰的部队的装备。但是俄罗斯指出，克里米亚的多数乌克兰军队已经投奔俄罗斯，目前尚不清楚会返还多少装备。

乌克兰称，准备向国际海事法庭起诉俄罗斯，索要乌部署在克里米亚的军舰。

**其它乌克兰国有资产**

克里米亚已将原在乌克兰的其它资产国有化，比如政府部门和机构大楼、教育机构以及国有企业的附属公司。

被(克里米亚)国有化的资产包括131家农业企业(其中包含著名的葡萄园)和130个旅游基础设施项目，以及七个港口。乌克兰议会曾表示，有57,800个国有资产项目位于克里米亚。

除军事设施和自然资源外，尚未有关于这些资产的价值数据，但可能规模以十亿美元计。

俄罗斯付出的代价：

**更高的退休金和工资**

俄罗斯已宣布要将克里米亚的退休金和公共部门工资提升至俄罗斯境内水平，这意味着需要将大约60万名退休人员的退休金提高一倍，并另外为约14万名公共部门雇员支付工资。

俄罗斯官员已将提高后的国家退休金成本定在每年360亿卢布(10亿美元)。

据一位俄罗斯参议员的分析，若把军队退休金纳入在内，那么每年此项成本将达到700亿卢布(20亿美元)，这说明克里米亚有大量退役军人。

基于官方薪酬统计数据，将14万名克里米亚公共部门雇员的平均薪资上调至俄罗斯平均水准，将每年花费约300亿卢布(8.40亿美元)。

**每年对克里米亚预算的补贴**

即便在俄罗斯承诺上调公共部门工资和退休金额度之前，克里米亚的预算也在接收(乌克兰)中央政府的补贴，此前预估2014年该补贴规模为30亿乌克兰格里夫纳(2.6亿美元)。俄罗斯财政部估计，纳入上调工资和退休金的初始成本，今年此项补贴将达到550亿卢布(15亿美元)。

**新基础设施建设**

俄罗斯已承诺数项新基建项目，以加强与克里米亚关系并降低该地区对乌克兰的依赖。

俄国交通部长已表示，提议中的一项连结克里米亚及俄罗斯的公路及铁路桥梁计划，可能需耗资至少1千亿卢布(28亿美元)。

俄国能源部长称，三座新发电厂也将耗资高达1千亿卢布。

而一条通往克里米亚的新天然气输送管线，取决于其路径及处理能力，所需金额介于2-10亿美元。

俄罗斯也承诺提升克里米亚公共建设，例如学校、医院、道路、机场、水供应系统以及一所大学。

俄国财长表示，俄方准备在2014年投入最高2,430亿卢布(68亿美元)来支持克里米亚，包括提高后的养老金及薪资的经常性支出，以及一次性的基础建设投资。

**法律诉讼**

乌克兰已经扬言要对俄罗斯占据克里米亚提起法律诉讼，要俄国付出“上千亿美元代价”。这些诉讼将不仅针对俄罗斯在克里米亚侵占乌克兰国家资产，还包括俄罗斯违反国际法和双边协议。

诉讼之路可能长达数十年，最终耗费的金钱有多大很难预估，而且俄罗斯在乌克兰的资产可能遭没收。

乌克兰发动法律战的风险还包括外资避开克里米亚，这将增加俄罗斯的经济负担。

**俄罗斯投资减少、成长降低**

乌克兰危机的国际紧张态势已经造成俄罗斯国内投资下滑、资本外流，对其经济成长产生重大负面影响。

俄经济部原本预估2014年经济成长率为2.5%，现预估将远低于1%。世银也警告称如果乌克兰危机加剧，俄罗斯国内生产总值(GDP)可能萎缩1.8%。