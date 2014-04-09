《分析》智能手机血战大众市场，苹果三星苦思盈利策略

**利润率下滑**

苹果iPhone的利润率不断下滑，因为该公司在产品中加入更多功能，以求在愈发拥挤的智能手机市场脱颖而出。随着市场份额的萎缩，苹果与供应商讨价还价的筹码在减少。若该公司一如外界预期开始使用更大尺寸屏幕，那么利润率可能进一步下降。

Bernstein Research分析师Toni Sacconaghi估计，即便将手机屏幕尺寸仅扩大30%，可能就会导致毛利率下滑4-5个百分点。分析师估计，iPhone的利润率目前在45%左右，较几年前的50-60%有所下滑。

“苹果推出iPhone 6时可能会坚持高定价策略，因为市场普遍预期其将采用更大尺寸显示屏，并增加一些设计上的创新，”Mirae Asset Securities的分析师Doh Hyun-woo表示。“他们的定价政策不会像三星那样大动。”

IDC数据显示，2018年全球智能手机平均售价将较目前下降逾20%至260美元，因为更多买家、特别是新兴市场的消费者看重价格甚于品牌，而且手机生产成本继续下降。

据IDC，iPhone仍是售价最高的智能手机，今年的平均售价估计为649美元，比Android手机的均价247美元高出一倍有余。Android手机是三星的主流产品。预计2018年iPhone的平均售价仅会比目前下滑6%达到610美元，而Android手机价格则会下滑18%至202美元。

“苹果的策略很明确，就是在其跻身的市场中成为最佳，而且目前为止它的表现还不错，”Forrester的Teo指出。“不考虑iPhone 5C的销售情况，整体状况是，在用户需要的时刻都能见到苹果产品的身影，包括iPhone、iPad、iPod和App商店。”

**中国厂商咄咄逼人**

来自低价手机品牌的竞争一直来势汹汹。去年五大智能手机厂商以外的手机品牌市场份额已从2011年的27.4%升至39.3%。五大厂商包括三星、苹果、华为 、LG电子 和联想集团 。

从诺基亚 到黑莓 ，乃至一系列中国业者，手机制造商不断推出售价更低、功能更简单的产品，以吸引中国、印度和印尼等新兴市场数以亿计的潜在用户。

中国厂商的市场份额不断增加，他们获得先进技术和设计经验，也令较低的生产成本有所提升。这些厂商中不仅包括华为和联想，也包括金立、Oppo和酷派等知名度较低的品牌。

“在当前的市场环境中，胜出者将是那些成本效益最高者，从这个角度来说中国厂商将处于有利地位。”IBK的Lee表示。(完)