中国汇市：人民币即期早盘续升并触两周高点，期待明日贸易数据明确方向

* 人民币即期早盘微升，一度触及两周高点

* 中间价连续第二天走升至逾一周高点

* 期待周四贸易数据指引方向

* 美国汇率操纵国报告出台前市场聚集升值预期

路透北京4月9日 - 人民币兑美元即期汇率 周三早盘继续微幅走升，盘中最高6.1860元为3月25日来的两周高点，人民币中间价亦连续第二天走升至逾一周高点。

交易人士称，受昨日汇市收盘价升破6.20元关键水准刺激，今日汇市开盘即走升，不过在6.1860元时遭遇购汇盘阻击后升幅收窄。

交易员称，昨日强大结汇盘影响下汇市大幅走升，且收盘价升破6.20元关口，从心理层面看，中资大行兑人民币升值的容忍度进一步提高，引发今日早盘做多热情。

“方向还不是很明朗，...不好说早盘的购汇力量是客盘还是疑似干预，还要看明天的贸易数据怎么样。”一外资行交易员指出。

她并认为，最新的贸易数据将在明日出炉，市场对贸易数据的预期分化明显，交投略显谨慎。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.1945元，盘中最高触及6.1860元，为两周高点，上日收报6.1968元。今日人民币兑美元中间价 为6.149元，上日中间价为6.1527元。

不过多数交易员称，考虑到美国即将出台汇率操纵国报告，且最近亦兑人民币汇率贬值提出警告，因此市场预期短期人民币汇率有走升趋势，但为了幅度可能有限，震荡走升的几率更高。

一股份行交易主管曾预计，3月贸易顺差不会多过200亿美元，正常范围在100-200亿。如果偏向100亿甚至更少，那有利于汇率维持弱势，如果在200亿或更多，人民币贬值的时间可能不会更长了。

全球汇市方面，美元指数周三徘徊在三周低点附近，日圆被轧空后上扬，欧元亦跟风上行。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2199/39，上日尾盘为6.218。

北京时间12:10，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1946/52元，上一交易日尾盘报6.1905元。