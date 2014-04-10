更新版 1-中国数据：3月外贸双降且进口创13个月低位，二季度预计将恢复增长

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 中国3月出口续降，进口创13个月低位
* 去年高基数拉低一季度外贸增速
* 预计二季度开始进出口将恢复增长
路透北京4月10日 - 中国3月出口同比增速延续前月跌势，进口增速则降至13个月低位，综合看一季度外贸呈现放缓之势。不过分析人士认为，虽然数据逊于预期，但考虑到去年同期的高基数因素以及未来美欧经济的复苏，预计二季度进出口将恢复增长。
中国海关周四公布，今年3月出口同比下降6.6%，进口同比降11.3%，远逊于路透调查预估中值增长4%和2.4%。3月贸易顺差77.1亿美元，高于路透预估的9亿美元；一季度出口同比下降3.4%；进口增长1.6%；贸易顺差则为167.4亿美元。
海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声表示，数据表明当前中国外贸确实遇到了一些困难，但并不能因此而高估这种困难。去年一季度，中国外贸进出口中存在一些特别的因素，推高了同比基数，因此并不能就此简单的认为外贸出现了衰退。
一季度，内地对香港进出口大幅下降31.4%（按美元计价），而去年同期，内地和香港双边贸易总值增长71.2%，占内地外贸总值的11.3%。
“我认为，今年一季度我国外贸进出口同比出现下降只是暂时的、短期的。”郑跃声称，随着去年一些特别因素的影响在4月中旬之后明显减弱，从5月份起中国进出口同比将恢复增长，并进入一个较为平稳的温和增长阶段。
联讯证券宏观及固定收益高级分析师杨为敩亦表示，出口下滑受到去年贸易虚增导致的高基数影响，从周期环比来看，3月份出口上升了11个百分点，高于过去三年7%的平均水平，达到2011年3月来的最好表现。
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亦有分析师对3月进口下滑表示意外，西南证券研究发展中心首席研究员张仕元称，进口下降有点超预期，尽管有大宗商品价格下行的因素，但数据仍显示国内经济需求还不足，整个经济活力还是比较弱。
中国稍早公布的宏观经济先行指标均呈回落态势，3月官方制造业PMI回升幅度低于往年同期水平，再加上汇丰制造业PMI终值跌至八个月低点，都意味着中国经济面临更加沉重的下行压力。
但郑跃声指出，世界经济总体上呈现回暖迹象，深化改革为外贸稳定增长营造了良好的政策环境，“走出去”步伐加快，都是外贸发展的积极因素，将助推中国外贸进出口的增长，并步入一个温和增长期。
“从全年来看，只要抓住发展机遇，积极培育外贸企业综合竞争优势，我国对外贸易进出口实现7.5%的增长目标还是有可能的。”他称。
中国去年确定的进出口总额增长目标为8%，但实际增速仅有7.6%，其中出口同比增长7.9%，进口增长7.3%。（完） (发稿 宿泱韫; 采写 路透中文部; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。