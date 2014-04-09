离岸人民币：中国工行称新加坡分行一季度完成人民币清算量6.9万亿元

路透香港4月9日 - 以资产计全球第一大银行--中国工商银行 表示，其新加坡分行在一季度完成人民币清算量达6.9万亿元，为2013年全年的2.7倍。这反映以新加坡为中心的离岸人民币业务快速增长。

工行新闻稿指出，至4月8日新加坡分行的人民币清算量已超过10万亿元，单日最高清算量也达到近3,000亿元，较去年年底时的800亿元翻倍增加。

中国央行于2013年2月授权工行新加坡分行担任新加坡人民币业务清算行，自5月27日新加坡人民币业务清算行正式对外营业。目前已有73家当地及外资银行在新加坡清算行开立了人民币清算账户，清算服务覆盖33个国家和地区。

工行指出，人民币清算业务快速发展，是人民币跨境使用日益扩大的直接体现。此外，清算产品体系不断完善，也有助于清算效率，吸引更多境外参加行。

工行表示，新加坡分行目前提供境外参加行人民币日间透支服务，未来也将加快现钞调运以及抵押融资业务。

同时，新加坡清算行也正在与新加坡金融监管当局全面合作建设当地人民币中央实时清算系统RTGS的建设，构建更加完善的金融服务基础设施。