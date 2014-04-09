中国债市：资金宽松态势未改利率互换小幅波动，短线方向不甚明朗

路透上海4月9日 - 中国银行间市场周三流动性依旧较为宽松，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 较上日变化微弱。目前基本面对后市的指示意义不强，且暂时看不到资金面出现明显变化的迹象，机构对短期内后市走向缺乏方向。

与上日七天期回购加权利率大涨近60个基点(bp)相比，今日该利率涨幅大幅收窄至不足10个bp。从稍早市场供求来看，流动性仍偏宽松，期限在一个月内的资金品种供给充裕。

北京一银行交易员称，今日资金面未有明显变化，IRS整体变化不大，“上午下了1-2个bp，下午微上，没啥明确的方向。”

另外，尽管市场对货币政策放松的预期不断增强，但从债市反应来看，该预期并未令现券实质受益。早盘现券市场除三年左右国债受新债结果影响，收益率有所上行外，其他品种走势较为平稳。

路透综合20余家机构预测中值结果显示，中国一季度GDP同比增速可能仅有7.3%，低于年初政府设定的7.5%全年增长目标，并可能创下2009年一季度以来的最低水平。中国经济增速放缓基本已成定局，而国务院常务会议本周释放的稳增长信号明显，助燃市场的政策放松预期。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.0713/4.1700 4.2275/4.3150 4.4725/4.5563 4.6350/4.7275 4.6100/4.8913

上日 4.0725/4.1900 4.2375/4.3250 4.4800/4.5625 4.6375/4.7300 4.6142/4.8992

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变动 -0.0012/-0.0200 -0.0100/-0.0100 -0.0075/-0.0062 -0.0025/-0.0025 -0.0042/-0.0079

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。