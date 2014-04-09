更新版 1-中国个股：万科称有兴趣参与房地产国企混合所有制改革

* 万科有兴趣参与房地产国企混合所有制改革

* 料过程较长，不会在今年内发生

* 房地产行业利润率下降恢复常态，调控措施可稳定下来

* 未来五年海外投资占比不会超过10%

* 有兴趣参与物流和城市配套发展 (新增细节)

路透香港4月9日 - 中国房地产企业万科 总裁郁亮周三称，有兴趣参与房地产相关的国有企业混合所有制改革，但相信过程会比较长，应不会是今年内的事。

郁亮在香港一地产研讨会上表示，目前国企面临混合制改革，鼓励将竞争性业务出售或引入民间资本，万科也有兴趣参与，亦有不少机构与其在接洽中。

“我们很愿意跟这些机构合作，能够持有它们的一些股权，把它们从国企改制为混合所有制企业，这是机会，也有跟不少机构在洽谈这事情。”他说。

郁亮估计，目前内地有上千家房地产国企，而混合制改革可能自北京、上海慢慢开始，估计可能仿效新加坡淡马锡的模式，有些引进新的民间资本，也可以是项目合作。

不过，郁亮相信参与整个改革过程会是一段较长的时间，“不止是上半年或下半年的事情”，但他没有进一步透露时间表。

国企改革将是中国政府推进改革举措中的重头戏，此前瑞银首席中国经济学家汪涛表示，中国推动各项改革的进程将呈现易者先行的规律，即容易的先推进；而国企改革牵涉各方利益，未来一两年步子不会迈得太大。

中国政府去年底做出全面深化改革决定，其中包括鼓励非公有制企业参与国有企业改革，鼓励发展非公有资本控股的混合所有制企业。

**房地产行恢复常态，利好大型开发商**

从去年内地房地产商的毛利率普遍有所下降看来，中国房地产行业的高利润时代似乎已经告一段落。郁亮认为，过去房地产市场突飞猛进并非常态，现在才终于恢复常态。

“对我们的意义是，宏观调控政策终于可以稳定下来。”他说，自2008年以来中国政府每年进行两三次调控，游戏规则不时更改，开发商很难适应变化。

“但今天当行业开始毛利水平向正常靠拢时，看来不会有更多的政策了，所以中国开发商终于迎来比较平静的时期。”郁亮说。

提到近期有个别内地小型开发商倒闭，郁亮认为中国有5、6万家发展商，只倒闭一家并没所谓。而银行收紧对开发商的银根，对小型开发商的影响会较大。

近年内地房地产商“走出去”之风渐盛行，万科也是先行者一，目前在香港、美国及新加坡共有四个项目。

郁亮表示，万科国际化是为了学习，与当地最好的发展商合作，并为公司在海外的客户提供他们需要的产品。他认为，以公司现时在国内操作中的400多个地产项目，海外项目只占不到1%风险并不大，估计未来五年海外投资占比也不会超过10%。

此外，万科过去集中于住宅开发，但郁亮说未来也看好物流和城市配套发展。因随着内地电子商贸的快速发展，全国配送需要大量的物流设施，而这方面过去的缺口很大。至于参与城市配套，亦可能因此获得地方政府给予项目周边的商业开发机会。

“万科原先的口号是盖有人住的房子，现在我们改了一个字，改为盖有人用的房子，包括展览、住、消费用的、仓储用的都会参与。”郁亮说。