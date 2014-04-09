《路透晚报》--4月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：未来增长面临下行压力，应加大预调微调力度--国务院

中国国务院在“十二五”规划实施中期评估报告中指出，“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。

--中国央行：正确理解和执行货币政策，牢牢守住不发生系统性风险底线--行长

中国人民银行行长周小川周二指出，要正确理解和执行货币政策，处理好保持物价基本稳定和促进经济发展、扩大就业之间的关系。要始终保持金融稳定，牢牢守住不发生系统性、区域性金融风险的底线。

--《焦点》基金经理加码押注中国，视债券违约为改革推进的信号

中国首宗国内债券违约、人民币贬值及经济成长减缓，均非正常的买进讯号，但基金经理人却将此视为中国确实有心改革的讯号，且股票浮现长期投资价值。

--中国铁路：今年铁路固定资产投资调增200亿元至7,200亿--铁路总公司

加快铁路建设是中国国务院最近确定的政策措施，对此，中国铁路总公司总经理盛光祖周二表示，已调整增加今年铁路建设的目标，将全国铁路固定资产投资由7,000亿元人民币增加到7,200亿元。

--中国财政：小微企业所得税优惠适用范围扩大，应税所得上限提至10万元

面对经济下行的压力，中国正在针对性出台”稳增长“举措，包括激发小微企业活力并减轻税负，进一步扩展小型微利企业所得税优惠政策实施范围，将享受减半征收企业所得税优惠政策的小型微利企业范围由年应纳税所得额低于6万元人民币（含6万元）扩大到年应纳税所得额低于10万元（含10万元）。

--中国企业：国开行力争前四月棚改贷款1,000亿元，加快组住宅金融事业部

中国国家开发银行 周二表示，将加快棚改项目评审和贷款发放，力争４月底实现贷款发放1,000亿元人民币左右，以保障各地棚户区改造工程的资金要求，同时要加快住宅金融事业部的组建。

--香港金融：需密切关注香港银行业对内地风险敞口--IMF

国际货币基金组织(IMF)周三表示，需要密切关注香港银行业对内地风险敞口的上升，并同内地监管机构合作，但称压力测试显示这些银行都能很好地消化可能出现的损失。

--博鳌论坛：今年中国银行业坏账可能增加，还将面临来自互联网金融的挑战

中国银监会副主席阎庆民周二在博鳌论坛上称，因部分行业淘汰落后产能，银行业的不良贷款今年会反弹，但因已计提足够拨备，不良贷款率年末基本保持在1%左右。

--博鳌论坛：未来五年民生分行主做小微和小区金融，小微不良率低--董事长 中国民营股份制银行--民生银行董事长董文标称，去年下半年该行小微贷款增加额远低于上半年，主要是受信贷规模的限制。未来五年，分行将全部退出大公司业务，主要做小微和小区金融。

【固定收益】

--新债招标：中国三年续发国债结果偏高，机构兴趣不大需求遇冷

中国财政部周三招标发行的三年期续发固息国债中标利率高于预期。业内人士指出，虽然目前资金面无碍，但由于三年期限品种绝对收益较低，令该期债需求遇冷，投标倍数亦属低位。

--新债招标：农发行剩余期近四个月增发债需求尚可，获基金等机构青睐

中国农业发展银行周四招标的剩余期近四个月增发债需求尚可。市场人士表示，该品种期限较短，流动性较好，主要受货币基金等机构青睐，致中标结果相对较低，投标倍数亦较高。

--中国货币市场：七天续涨但幅度收窄，资金宽松一个月内的品种供给充裕

中国银行间市场七天期质押式回购加权利率周三续涨，但步幅明显缩窄至不足8个基点(bp)。交易员称，早盘流动性偏宽松，期限在一个月内的资金品种供给均充裕。

--中国债市：资金宽松态势未改利率互换小幅波动，短线方向不甚明朗

中国银行间市场周三流动性依旧较为宽松，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准)较上日变化微弱。目前基本面对后市的指示意义不强，且暂时看不到资金面出现明显变化的迹象，机构对短期内后市走向缺乏方向。

--中国债市动态：一级不佳推涨三年左右国债收益率，其他券种及IRS持稳

中国银行间市场周三早盘相近期限国债收益率有所上涨，主要受三年期续发国债中标收益率明显偏高影响，不过除此期限之外的利率债走势依旧较为平稳，利率互换甚至小幅下行。

【外汇】

--中国外汇：境内机构短期外债余额指标较去年上调逾16%，提升美元拆借能力

中国外管局周二将2014年度境内机构短期外债余额指标总规模调增至433.92亿美元，较去年增长60.9亿美元或16.3%，结构上继续向中西部地区和中小银行倾斜。

--中国汇市：人民币即期早盘续升并触两周高点，期待明日贸易数据明确方向

人民币兑美元即期汇率周三早盘继续微幅走升，盘中最高6.1860元为3月25日来的两周高点，人民币中间价亦连续第二天走升至逾一周高点。

--离岸人民币：中国工行称新加坡分行一季度完成人民币清算量6.9万亿元

以资产计全球第一大银行--中国工商银行表示，其新加坡分行在一季度完成人民币清算量达6.9万亿元，为2013年全年的2.7倍。这反映以新加坡为中心的离岸人民币业务快速增长。

--离岸人民币：中行悉尼分行将发行两年期人民币债券，询价利率3.45%--IFR

汤森路透旗下IFR周三报导，中国银行悉尼分行将发行两年期人民币债券，目前正以3.45%在市场询价。

【证券/期货】

--中国股市：沪综指连续第三日收升，电子、传媒等消费类股涨幅居前

中国股市沪综指周三连续第三日收升。今日市场跷跷板效应持续，权重股出现休整，小盘股表现活跃，电子、传媒等消费类股涨幅居前。分析师指出，目前的反弹仍非大盘持续性上涨，整体仍属震荡整理行情。

--台湾财政：财政部洽签两岸租税协议获共识，可避免企业个人重覆课税

台湾财政部长周三表示，目前已与大陆洽签两岸租税协议并获共识，未来可避免两地重覆课税问题，增加企业竞争力。

--中国经济：内蒙古等六省违法用地被限批，暂停审批农用地转用和土地征收--国土部

中国国土资源部称，内蒙古、安徽和湖北等六省因违法用地问题被限批，暂停审批农用地转用和土地征收，同时暂缓受理建设用地预审。这是继2007年以来，国家土地督察机构第二次采取此类措施。

--中国个股：万科称有兴趣参与房地产相关的国企混合所有制改革

中国房地产企业万科总裁郁亮周三称，有兴趣参与房地产相关的国有企业混合所有制改革，但相信过程会比较长，应不会是今年内的事。

--美国个股：诺亚中国携手红杉资本投资P2P公司拍拍贷，布局互联网金融