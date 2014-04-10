《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（中港台）

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
【政经】
--博鳌论坛：中国经济稳增长有基础，不会为一时波动采取短期强刺激--总理
中国国务院总理李克强周四称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。
--《焦点》中国3月进出口下滑令人大跌眼镜，人民币汇率料维持弱势
中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，整个一季度出口下降3.4%，进口增长1.6%。
--《综述》贸易融资助推中国首季铜和铁矿进口逆势大增
尽管中国今年首季外贸总值惊现同比下滑，但大宗商品的进口却并没有感受经济大环境的冷意。相反，一季度铜和铁矿石进口量均录得两位数增长，显示贸易融资仍在进口中扮演重要角色。
--《焦点》中国完成十二五经济增长目标无悬念，医结构失衡顽疾任重道远
从周三国务院发布的中国”十二五“规划纲要实施中期评估报告不难看出，完成”十二五“提出经济年均增长７％的目标虽无悬念，但结构失衡的痼疾仍在恶化，并突出反映在环境污染加剧等方面。
--中国商务部：中国有兴趣加入TPP谈判，多边和双边自贸协定都重要
中国商务部部长助理王受文周三表示，很关注TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判进程，也有兴趣加入。他在博鳌论坛上并称，无论是多边还是双边的自贸协定都很重要，各有特点；不能让世贸组织(WTO)死掉，其有助于从环保、脱贫等方面为世界提供福祉。
--博鳌论坛：正积极筹备亚洲基础设施投资银行--中国财政部长
中国财政部部长楼继伟周四表示，当前正与东盟筹备亚洲基础设施投资银行；今年秋季争取形成政府间的备忘录，推动该组织尽快建立。
--博鳌论坛：互联网金融致货币政策制定或需考虑基础货币影响--银行家
中国永隆银行有限公司董事长马蔚华称，互联网金融的兴起对货币政策和金融监管都有挑战，致货币政策制定时或要更多考虑控制基础货币的影响；监管不好一刀切，要促进其健康成长。
【固定收益】
--《分析》中国央行春节后首次单周净投放，货币政策料微调助力稳增长
本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。
--中国债市动态：三年以内短券收益率小降，经济数据不佳未提振情绪
中国银行间市场周四早盘现券交投以三年以内期限为主，伴随收益率小降。经济形势不佳导致对政策放松预期有所增加，但资金面的不确定性，以及新债供给过密压制市场情绪，债市因此延续稳势，五年以上品种并略受冷落。
--中国货币市场：主要回购利率走稳，春节后首现单周净投放强化信心
中国银行间市场周四主要质押式回购加权利率持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。
--新债招标：农发行两期新债基本符合预期，供给压力下需求一般
中国农业发展银行周四招标的两期新债基本符合预期。市场人士表示，央行虽然正回购回笼量增多，但是本周实现小额净投放，资金面仍旧维持宽松，有助机构参与本期新债投标，但在近期新债供给增多背景下，需求亦未明显热络，投标结果基本落在预期之内。
--香港新债：中铝与中信银行将发行美元永续债券，初步询价认购踊跃
中国中铝及中信银行均计划发行3亿美元永续债券，周四已在市场询价，两者料在一周内完成定价。其中中信银初步询价认购踊跃。
【外汇】
--中国汇市：人民币即期早盘微贬，3月外贸疲软加深经济下行忧虑
人民币兑美元即期汇率周四早盘小幅走弱，中间价亦小贬。新出炉的贸易数据左右市场情绪，尽管贸易顺差高于市场预期，但3月进出口增幅双降加大中国经济下行忧虑，助推人民币汇市小幅走弱。
--离岸人民币：中国联通计划发行三年期点心债，初始利率为4.25%
中国三大电信运营商之一中国联通将发行其首支点心债，期限为三年期，初始指导利率为4.25%。这也是中国主要电信商首次涉足境外人民币市场。
【证券/期货】
--中国证券：证监会启动股市沪港通，对大盘蓝筹股和大型券商股利好
中港两地证监会公布启动沪港股市互联互通试点后，香港多家券商周四午盘升幅显着扩大，其中国泰君安国际一度大涨26%并触及三年半高位。
--中国股市：沪综指收升1.4%至近两个月新高，受沪港通试点启动提振
中国股市沪综指周四收升1.4%至近两个月新高，沪港通试点启动利好消息刺激大盘大幅上涨，券商类股涨幅居前。分析师表示，股改政策进一步升温，令部分蓝筹股延续强势，以创业板为代表的成长股也进入企稳反弹阶段，大盘转入共振反弹的强势格局。
--全球贸易：中国进口商爽约，拒收10船美国与巴西大豆--消息人士
两名消息人士周四表示，因压榨利润率为负且在获得信用证方面出现一些问题，中国进口商至少未履行合约接收50万吨美国与巴西大豆船货。
--《焦点》中国大豆进口料将降低，因禽流感爆发打击饲料需求
中国大豆进口量将下滑，因禽流感爆发使得用于动物饲料的大豆需求减少，加工商不敷成本。
--台湾证交所：台股冀望晋升已开发市场，降低中国A股纳入新兴市场冲击
针对中国A股有望纳入MSCI新兴市场指数，台湾证交所周三表示，届时台股权重料受到排挤，此前将努力争取晋升已开发市场指数的机会，并藉产品创新与提升挂牌企业体质，以广纳各类资金投资台股以降低冲击。
--香港新股：中国猪肉食品企业万洲国际IPO拟筹高至411亿港元--销售文件
据路透周四获得的销售文件显示，中国猪肉食品企业--万洲国际有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至411亿港元（53亿美元），这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。
--中国能源：美国页岩气商机进化，将使其成为中国主要LPG供应方之一
中国石油化工股份有限公司和Phillips 66之间的一项交易可能具有举足轻重的意义，显示美国有望成为中国主要的液化石油气(LPG)供应方之一。 （完） (整理 黄凯; 审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。