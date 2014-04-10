《路透晚报》--4月10日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--博鳌论坛：中国经济稳增长有基础，不会为一时波动采取短期强刺激--总理

中国国务院总理李克强周四称，尽管中国经济稳中向好基础还不牢固，但稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

--《焦点》中国3月进出口下滑令人大跌眼镜，人民币汇率料维持弱势

中国3月进出口额双双同比下滑让人大跌眼镜，这固然可以归咎于去年同期基数偏高，但外需复苏差强人意也难脱干系。外贸面临的下行压力加重，人民币汇率偏弱走势预计还将持续一段时间。中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%，整个一季度出口下降3.4%，进口增长1.6%。

--《综述》贸易融资助推中国首季铜和铁矿进口逆势大增

尽管中国今年首季外贸总值惊现同比下滑，但大宗商品的进口却并没有感受经济大环境的冷意。相反，一季度铜和铁矿石进口量均录得两位数增长，显示贸易融资仍在进口中扮演重要角色。

--《焦点》中国完成十二五经济增长目标无悬念，医结构失衡顽疾任重道远

从周三国务院发布的中国”十二五“规划纲要实施中期评估报告不难看出，完成”十二五“提出经济年均增长７％的目标虽无悬念，但结构失衡的痼疾仍在恶化，并突出反映在环境污染加剧等方面。

--中国商务部：中国有兴趣加入TPP谈判，多边和双边自贸协定都重要

中国商务部部长助理王受文周三表示，很关注TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判进程，也有兴趣加入。他在博鳌论坛上并称，无论是多边还是双边的自贸协定都很重要，各有特点；不能让世贸组织(WTO)死掉，其有助于从环保、脱贫等方面为世界提供福祉。

--博鳌论坛：正积极筹备亚洲基础设施投资银行--中国财政部长

中国财政部部长楼继伟周四表示，当前正与东盟筹备亚洲基础设施投资银行；今年秋季争取形成政府间的备忘录，推动该组织尽快建立。

--博鳌论坛：互联网金融致货币政策制定或需考虑基础货币影响--银行家

中国永隆银行有限公司董事长马蔚华称，互联网金融的兴起对货币政策和金融监管都有挑战，致货币政策制定时或要更多考虑控制基础货币的影响；监管不好一刀切，要促进其健康成长。

【固定收益】

--《分析》中国央行春节后首次单周净投放，货币政策料微调助力稳增长

本周中国央行公开市场自春节后首现单周净投放，考虑到新债供给明显增加，且下旬大量财税上缴将导致流动性波动，央行本周未完全对冲较大的正回购到期资金，且14天正回购继续担纲主力，有利于维持未来资金利率相对稳定。

--中国债市动态：三年以内短券收益率小降，经济数据不佳未提振情绪

中国银行间市场周四早盘现券交投以三年以内期限为主，伴随收益率小降。经济形势不佳导致对政策放松预期有所增加，但资金面的不确定性，以及新债供给过密压制市场情绪，债市因此延续稳势，五年以上品种并略受冷落。

--中国货币市场：主要回购利率走稳，春节后首现单周净投放强化信心

中国银行间市场周四主要质押式回购加权利率持稳，宽资金依旧；交易员称，下一步财税缴款冲击不容忽视，但本周公开市场终结持续的净回笼转向净投放，体现央行呵护资金面之意，有助强化信心，资金拆借方暂把需求火力点放在隔夜等短期限品种上。

--新债招标：农发行两期新债基本符合预期，供给压力下需求一般

中国农业发展银行周四招标的两期新债基本符合预期。市场人士表示，央行虽然正回购回笼量增多，但是本周实现小额净投放，资金面仍旧维持宽松，有助机构参与本期新债投标，但在近期新债供给增多背景下，需求亦未明显热络，投标结果基本落在预期之内。

--香港新债：中铝与中信银行将发行美元永续债券，初步询价认购踊跃

中国中铝及中信银行均计划发行3亿美元永续债券，周四已在市场询价，两者料在一周内完成定价。其中中信银初步询价认购踊跃。

【外汇】

--中国汇市：人民币即期早盘微贬，3月外贸疲软加深经济下行忧虑

人民币兑美元即期汇率周四早盘小幅走弱，中间价亦小贬。新出炉的贸易数据左右市场情绪，尽管贸易顺差高于市场预期，但3月进出口增幅双降加大中国经济下行忧虑，助推人民币汇市小幅走弱。

--离岸人民币：中国联通计划发行三年期点心债，初始利率为4.25%

中国三大电信运营商之一中国联通将发行其首支点心债，期限为三年期，初始指导利率为4.25%。这也是中国主要电信商首次涉足境外人民币市场。

【证券/期货】

--中国证券：证监会启动股市沪港通，对大盘蓝筹股和大型券商股利好

中港两地证监会公布启动沪港股市互联互通试点后，香港多家券商周四午盘升幅显着扩大，其中国泰君安国际一度大涨26%并触及三年半高位。

--中国股市：沪综指收升1.4%至近两个月新高，受沪港通试点启动提振

中国股市沪综指周四收升1.4%至近两个月新高，沪港通试点启动利好消息刺激大盘大幅上涨，券商类股涨幅居前。分析师表示，股改政策进一步升温，令部分蓝筹股延续强势，以创业板为代表的成长股也进入企稳反弹阶段，大盘转入共振反弹的强势格局。

--全球贸易：中国进口商爽约，拒收10船美国与巴西大豆--消息人士

两名消息人士周四表示，因压榨利润率为负且在获得信用证方面出现一些问题，中国进口商至少未履行合约接收50万吨美国与巴西大豆船货。

--《焦点》中国大豆进口料将降低，因禽流感爆发打击饲料需求

中国大豆进口量将下滑，因禽流感爆发使得用于动物饲料的大豆需求减少，加工商不敷成本。

--台湾证交所：台股冀望晋升已开发市场，降低中国A股纳入新兴市场冲击

针对中国A股有望纳入MSCI新兴市场指数，台湾证交所周三表示，届时台股权重料受到排挤，此前将努力争取晋升已开发市场指数的机会，并藉产品创新与提升挂牌企业体质，以广纳各类资金投资台股以降低冲击。

--香港新股：中国猪肉食品企业万洲国际IPO拟筹高至411亿港元--销售文件

据路透周四获得的销售文件显示，中国猪肉食品企业--万洲国际有限公司拟在香港首次公开发售（IPO）筹资高至411亿港元（53亿美元），这将是食品及饮料行业历来第二大宗IPO。

--中国能源：美国页岩气商机进化，将使其成为中国主要LPG供应方之一

中国石油化工股份有限公司和Phillips 66之间的一项交易可能具有举足轻重的意义，显示美国有望成为中国主要的液化石油气(LPG)供应方之一。 （完） (整理 黄凯; 审校 曾祥进)