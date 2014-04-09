《全球汇市》美元略有反弹但仍处于跌势当中，日圆和欧元上扬

欧元兑美元 进一步脱离周五低点1.3672美元，盘中最新持稳在1.3792美元。
澳元兑美元 上涨0.1%至0.9367美元，此前盘中一度突破0.9310美元的强劲阻力，触及11月20日以来高点0.9385美元。
然而，法国巴黎银行分析师们相信美元并未彻底溃退，仍可望在短期内收复失土。
“我们预计，随着美国数据面改善给美国收益率带来新的上行压力，未来几周美元将重拾涨势，”他们在写给客户的报告中称。
“我们周二停止做多美元/日圆的建议，因为该货币对跌穿了我们最初设定的追踪止损水准。不过，我们认为该货币对可能守在100.80附近的年内低点上方，预计101.20左右的3月低点也将提供良好支撑。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3792 1.3794 -0.01 +0.34 1.3745
美元/日圆 101.92 101.79 +0.13 -3.21 105.30
欧元/日圆 140.62 140.42 +0.14 -2.77 144.63
美元/瑞郎 0.8833 0.8828 +0.06 -1.06 0.8928
英镑/美元 1.6746 1.6746 +0.00 +1.15 1.6556
美元/加元 1.0919 1.0921 -0.02 +2.82 1.0620
澳元/美元 0.9363 0.9360 +0.03 +5.05 0.8913
新西兰元/美元 0.8696 0.8673 +0.27 +5.97 0.8206
欧元/瑞郎 1.2186 1.2185 +0.01 -0.69 1.2271
欧元/英镑 0.8234 0.8233 +0.01 -0.76 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9575 8.9602 -0.03 +1.24 8.8474
美元/挪威克朗 5.9712 5.9721 -0.02 -1.57 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 郑茵/石冠兰/朱晓军；审校 于春红/蔡美珍/高琦)