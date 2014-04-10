《即时观点5》中国3月外贸进出口双双同比下降，预计二季度出口相对乐观

路透北京4月10日 - 中国海关周四公布，3月出口同比下降6.6%，进口同比下降11.3%。路透调查预估中值分别为增长4%和2.4%。

海关数据并显示，3月贸易顺差77.1亿美元，路透预估为9亿美元。

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主要数据:

* 3月出口同比下降6.6%（路透预估为增长4%）

* 3月进口同比下降11.3%（路透预估为增长2.4%）

* 3月贸易顺差77.1亿美元(路透调查中值为顺差9亿美元)

* 中国3月出口环比上升49.1%,进口环比上升18.6%

* 经季节调整后中国3月出口同比下降5.1%,进口同比下降11%

* 经季节调整后中国3月出口环比增长29.5%,进口环比下降2.8%

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中国月度外贸增速及顺差图表 link.reuters.com/tuh48v

以下为分析师评论:

--西南证券研究发展中心首席研究员 张仕元：

贸易数据首先显示出口不乐观，进口下降有点超预期。尽管有大宗商品价格下行的因素，但数据显示国内经济需求还不足。整个经济活力还是比较弱，估计进口增长还是应该是一些大的项目的拉动，比如铁路工程。但是普通的、传统的贸易国内企业还是没有恢复。

以前一直在探讨的问题，欧美的经济复苏一直有个去中国化的过程。现在我们担心的是西方的经济好了，但是和中国没有太大的关联，这是中国需要担心的因素。不能因为大的经济环境好了，我们就掉以轻心。中国这么大的产能，国际市场还是需要去把握的。

所以今年国内外的两个市场一定还是要重视。因为中国这么大的产能不是国内全部能够消化掉的。当时在产能扩展的时候实际上很多是瞄准国际市场的，现在如果很多产业如果因为各种因素而导致出口竞争力下降，可能将带来更多的企业经营困境。

--华泰证券宏观研究员 张晶：

3月份出口数据比过去12个月的均值要低，欧美3月份PMI数据显示整体还是在扩张区域，国内的PMI中采订单指数都是回升的，3月份人民币汇率又是贬值的，整体情况看是有利于出口回升的，但是国内和海外的需求还都是在一个比较慢的过程中，整体的进口需求还是比较弱的。

二季度海关先导指数比去年四季度有一个显着的回升，先行指标显示二季度可能会有一个反弹，这是从进出口的情况来看。二季度经济可能会企稳，稳增长的政策能从预期上对经济进行一个修复，但最关键要看融资方面能不能解决问题，就是资金能不能配套跟上，但仍需注意利率不能太高。

--联讯证券宏观及固定收益高级分析师 杨为敩：

出口数据还是比较乐观的。虽然与去年同期比，出口下滑，但这受到去年贸易虚增导致的高基数影响。从周期环比来看，3月份出口上升了11个百分点，高于过去三年7%的平均水平，达到2011年3月来的最好表现。

3月贸易的复苏，主要受到两方面影响，一是发达经济体复苏的需求拉动，二是人民币贬值。二季度，预计出口增速在4%左右，三季度为4.7%，但四季度由于基数效应会有所回落。而4月份的出口亦会受到基数效应影响，可能呈现负增长。

未来，虽然人口结构变化和利率市场化可能推高贸易企业成本，导致出口条件一定程度恶化，但是由于人民币贬值的长期趋势，出口产品的价格竞争力仍然具备。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇：

让人大跌眼镜，没想到这么差，肯定有基数的因素，另外一季度美国经济比预期要弱，也有影响。

预计二季度出口还是应该比一季度好，原因有二：一是美国PMI指数从3月开始出现回升，该指数大约领先中国出口三个月的时间；二是去年中国出口增速是两头高、中间低，所以二季度好转也有基数的原因。

人民币汇率一季度从升到贬，央行引导在先、市场跟随在后，二季度预计仍维持贬值，大约在6.2-6.3元人民币之间波动；不过全年仍是小幅升值走势。

--华融证券研究部副总经理 马兹晖：

进出口大幅低于预期，原本预期3月都是正增速，负增长有一定原因是去年同期基数较高的因素，放缓可以理解，但跌进两位数的负增长太出乎意料了。

对香港出口下降可以理解，对欧盟表现也还有，对美国几乎是没有增长，美国经济好转对中国外贸的拉动作用并没有明显体现；对日本和东盟出口增速都很低。虽然看起来还是正数，但其实已经非常低了。

外贸现在面临较大的压力，人民币汇率贬值预计还会再持续一段时间。

--首创证券研究所副所长 王剑辉：

3月进出口可以说是季节波动的反应，尤其是1月的时候外贸出现显着季节性的增长，现在这样的因素在消失，外贸数据显示，美国在天气原因，欧洲在地区安全因素的背景下，美欧经济景气度有所放慢。而国内经济景气度继续维持低迷状态，国内经济周期还没有出现回升的态势。

从过去几个季度来看，一季度应该是国内外经济景气度的一个低点。二季度后会逐步改观，但前提是欧洲局势不会演变为新的危机，二季度经济会在3月份基础上有所改观，但幅度比较温和。

政策上看，货币政策仍有向宽松方向的适度微调空间，不过也会随着季节性的变化而改变，比如5月份如果资金成本上涨的话，微调的手段可能会出台，4、5月份经济的状况继续在3月基础上下滑，货币政策也会出现幅度更大的调整。

从宏观调控方面，投资力度会有所增长，不过这种投资是集中在此前经济的短板方面，比如环保，公共设施，棚户区改造以及教育文化等，虽然这样的投资收益不会马上体现，但对经济的托举作用还是会比较明显的。

--西南证券宏观经济研究员 刘峰：

一季度贸易收窄，略显疲软。同时，3月份出口出现较大下滑。这一方面受到宏观经济基本面疲软的影响。外部环境上，美国虽然复苏形势确定，但此前的严寒对其经济冲击也影响了进口需求，而圣诞节提前消费后的平淡期也会影响中国的出口情况。此外，欧洲经济形势复杂，不确定性较强；中日关系恶化也会冲击经济，尤其体现在政府采购方面。

预计2、3季度的贸易数据会有好转。首先得益于外部经济环境改善；而近期人民币贬值和双向波动也会在一定程度上利好出口，但是这种方式不可持续，也非人民币扩大波幅的主要目的。此外，近期出台的一系列微刺激计划也能在大环境上利好贸易。

值得一提，美国此前公布对华贸易逆差缩窄，这说明两国贸易更加均衡，可以减少美国对华设置的贸易壁垒。

--中银国际分析师 叶丙南：

数据明显低于市场预期，受去年基数高影响较大，这从对香港贸易同比明显下降也可见一斑，若剔除这方面因素，估计一季度出口增速在个位数。

我们预计随着外需的逐步恢复，尤其是美国经济的加快回升，进出口贸易会恢复一些，二季度进出口增速约在2-3%，下半年也会持续复苏，不过，新兴市场经济尚未止稳，中国出口相对竞争力难以提升，将制约进出口增速，预计全年略低于去年增速。

--招商证券宏观经济研究主管 谢亚轩：

小额的顺差不是太意外，贸易差额有季节波动性，3月往往是比2月改善的，2月出现逆差甚至大规模的逆差都不意外，3月会好转一些，70多亿的顺差还在意料之中，但还没有回到正常水平。

进口负增长和大宗商品价格下降，以及国内需求偏弱都有关系，倒不奇怪；但出口还是负增长多多少少有点儿意外，这其中当然基数因素是个重要原因，因为去年这个时候还有套利贸易的成分。

小幅的顺差对于汇率有心理上的支撑作用，很多人担心2月逆差会持续。人民币汇率偏弱走势也许会再持续一段时间，但长期来看不会持续的走弱。

相关背景:

--中国国务院常务会议上周部署加快棚户区改造和中西部铁路建设，并多渠道创新资金来源，表明政策调整窗口正试探性打开，“稳增长”意图明显。

--中国央行货币政策委员会第一季度例会认为，当前中国经济运行仍处在合理区间，继续实施稳健的货币政策；将保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。改善和优化融资结构和信贷结构。