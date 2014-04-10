新债招标：中国农发行一年固息债利率4.75%，三年增发债5.2845%--业内人士

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海4月10日 - 业内人士周四透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期固息债，中标利率4.75%，基本接近于此前4.76%的预测均值。
业内人士并称，同时公布结果的三年期固息增发债，中标收益率为5.2845%，略低于5.30%的预测均值。上述两期债的投标倍数各为4.06倍和3.36倍。
农发行此次发行的一年期为新发债，发行上限40亿元，三年期为今年第21期债的第二次增发，发行上限60亿元。
农发行于3月中下旬招标及首次增发了第21期固息债 ，两次发行规模均为60亿元，票面利率5.10%，首次增发中标收益率5.2497%。
两期债具体发行条款:
第30期债 第21期二次增发债
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发行上限 40亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月16日 4月16日
起息日 4月16日 3月20日
发行期 4月11日-4月16日 4月11日-4月16日
上市日 4月18日 4月22日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
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