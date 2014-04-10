《中国债券市场每日交易备忘》--4月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国铁路总公司200亿元人民币10年期固息债10:00-11:00招标，国开证券和国泰君安证券等主承 农发行至多40亿元一年期固息债10:00-11:00招标，中标利率预测均值4.76% 农发行至多60亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标，中标收益率预测均值5.30% 万安集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，交通银行主承 中国华电工程集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和广发银行主承 长江电力 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农业银行主承 电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承 内蒙古东达蒙古王集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 中国铝业50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和北京银行主承 昆明交通产业股份10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承 国泰君安证券30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和交通银行等承销 中金公司10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和邮储银行等承销 财通证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承 齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承 江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 中电投东北电力公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和招商银行主承 中百集团 3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，招商银行和工商银行主承 吉林森工集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承 云南能源投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 云南能源投资集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 云南能源投资集团5亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 淄博高新技术开发区国资公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，光大证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 国开行60亿元一年期固息债140207，票面利率4.76% 农发行40亿元七年期固息债140428，票面利率5.55% 中国航空集团5亿元九个月期超短融011442004，票面利率5.17% 中国航空集团9亿元九个月期超短融011442003，票面利率5.17% 冀中能源峰峰集团10亿元一年期短融041456012，票面利率6.20% 太原重工 10亿元一年期短融041455012，票面利率6.60% 广州市地下铁道总公司25亿元一年期短融041456011，票面利率5.62% 亚泰集团 20亿元一年期短融041460029，票面利率6.30% 太钢不锈 20亿元一年期短融041451017，票面利率5.80% 汉江水利水电集团3亿元一年期短融041451015，票面利率5.90% 南通综艺投资5亿元一年期短融041453044，票面利率7.80% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元三年期固息增发债140424，发行价99.82元 农发行40亿元一年期固息债140429，票面利率4.79% 平安银行 60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债，票面利率6.50% 合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1480175，票面利率7.80% 中信证券 50亿元三个月期短融1490062，票面利率4.90% 五矿股份30亿元九个月期超短融 中国电力投资集团35亿元六个月期超短融 大唐发电 40亿元100天期超短融 大唐集团50亿元四个月期超短融 中国航空油料集团30亿元一年期短融 华融证券5亿元三个月期短融 漳泽电力 10亿元一年期短融 兴业证券 18亿元三个月期短融 上海电力 15亿元一年期短融 百联集团10亿元一年期短融 江苏吴中 1.5亿元一年期短融 深圳能源 20亿元一年期短融 波鸿集团4亿元一年期短融 甘肃电力投资集团8亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 财政部52.13亿元五年期固息储蓄国债091702到期兑付，票面利率4.00% 河北钢铁集团30亿元五年期中票0982042到期兑付，票面利率4.18% 振华重工 4亿元五年期中票0982043到期兑付，票面利率4.00% 北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982044到期兑付，票面利率3.53% 中国联合网络通信100亿元六个月期超短融011305003到期兑付，票面利率4.68% 中国中材集团15.5亿元三个月期超短融011468001到期兑付，票面利率6.30% 山东矿机 3.5亿元一年期短融041353024到期兑付，票面利率4.99% 攀钢集团10亿元一年期短融041353025到期兑付，票面利率4.28% 中国铁路物资股份11亿元一年期短融041358034到期兑付，票面利率4.00% 中国铁路物资股份21亿元一年期短融041358035到期兑付，票面利率4.00% 广田股份 5亿元一年期短融041360019到期兑付，票面利率4.89% 中国兵器工业集团20亿元一年期短融041361015到期兑付，票面利率4.00% 内蒙古伊东煤炭集团4亿元一年期短融041362011到期兑付，票面利率4.89% 恒星科技 2亿元一年期短融041364013到期兑付，票面利率6.20% 中信证券 40亿元三个月期短融1490003到期兑付，票面利率6.15% 招商证券 15亿元三个月期短融1490004到期兑付，票面利率6.09% 中原证券9亿元三个月期短融1490005到期兑付，票面利率6.65% 09吴国资债 098051付息 09轻纺城债 098052付息 12合川农投债 1280079付息 12北部湾债 1280100付息 13储蓄01 131701付息 13储蓄02 131702付息 13烟开发债 1380152付息 13华传媒MTN1 1382150付息 13新投MTN2 1382151付息 13魏桥铝MTN1 1382152付息 13闽旗滨MTN1 1382153付息 13昆钢MTN1 1382154付息 13港九MTN1 1382155付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --国务院发布十二五年规划纲要实施中期评估报告，实现经济增长目标无悬念，“十二五”后半期及未来经济 增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。 --商务部部长助理王受文表示，很关注TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判进程，也有兴趣加入。 今日公布3月进出口贸易数据 4/11公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI) (2月-2.0%) 居民消费价格指数(CPI) (2月2.0%) 4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会 其中: 固定资产投资(不含农户) 社会消费品零售总额 工业增加值 房地产投资和销售情况月度报告 4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告 4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值 (3月48.1%) 4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 丁淑琴； 审校 边竞/康熙泽)