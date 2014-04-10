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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:21 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月10日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国铁路总公司200亿元人民币10年期固息债10:00-11:00招标，国开证券和国泰君安证券等主承
  农发行至多40亿元一年期固息债10:00-11:00招标，中标利率预测均值4.76%
  农发行至多60亿元三年期固息增发债10:00-11:00招标，中标收益率预测均值5.30%
  万安集团2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+)，交通银行主承
  中国华电工程集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，工商银行和广发银行主承
  长江电力 30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和农业银行主承
  电信科学技术研究院12.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行和华夏银行主承
  内蒙古东达蒙古王集团7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承
  中国铝业50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，国开行和北京银行主承
  昆明交通产业股份10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，北京银行主承
  国泰君安证券30亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建设银行和交通银行等承销
  中金公司10亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，建行和邮储银行等承销
  财通证券6亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，中信银行主承
  齐鲁证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，建行和中行主承
  江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承
  中电投东北电力公司10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和招商银行主承
  中百集团 3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，招商银行和工商银行主承
  吉林森工集团6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，广发银行主承
  云南能源投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  云南能源投资集团5亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  云南能源投资集团5亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
  淄博高新技术开发区国资公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，光大证券主承
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  二、新债上市：    

  国开行60亿元一年期固息债140207，票面利率4.76%
  农发行40亿元七年期固息债140428，票面利率5.55%    
  中国航空集团5亿元九个月期超短融011442004，票面利率5.17%
  中国航空集团9亿元九个月期超短融011442003，票面利率5.17%
  冀中能源峰峰集团10亿元一年期短融041456012，票面利率6.20%
  太原重工 10亿元一年期短融041455012，票面利率6.60%
  广州市地下铁道总公司25亿元一年期短融041456011，票面利率5.62%
  亚泰集团 20亿元一年期短融041460029，票面利率6.30%
  太钢不锈 20亿元一年期短融041451017，票面利率5.80%
  汉江水利水电集团3亿元一年期短融041451015，票面利率5.90%
  南通综艺投资5亿元一年期短融041453044，票面利率7.80%
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  三、缴款：
    
  农发行60亿元三年期固息增发债140424，发行价99.82元
  农发行40亿元一年期固息债140429，票面利率4.79%
  平安银行 60亿元10年期发行人选择权(5+5)固息二级资本债，票面利率6.50%
  合肥桃花工业园8亿元七年期固息债1480175，票面利率7.80%
  中信证券 50亿元三个月期短融1490062，票面利率4.90%
  五矿股份30亿元九个月期超短融  
  中国电力投资集团35亿元六个月期超短融
  大唐发电  40亿元100天期超短融
  大唐集团50亿元四个月期超短融       
  中国航空油料集团30亿元一年期短融
  华融证券5亿元三个月期短融
  漳泽电力 10亿元一年期短融
  兴业证券 18亿元三个月期短融
  上海电力 15亿元一年期短融
  百联集团10亿元一年期短融
  江苏吴中 1.5亿元一年期短融
  深圳能源 20亿元一年期短融
  波鸿集团4亿元一年期短融
  甘肃电力投资集团8亿元一年期短融
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  四、还本付息：   

  财政部52.13亿元五年期固息储蓄国债091702到期兑付，票面利率4.00%
  河北钢铁集团30亿元五年期中票0982042到期兑付，票面利率4.18%
  振华重工 4亿元五年期中票0982043到期兑付，票面利率4.00%
  北京基础设施投资公司20亿元五年期中票0982044到期兑付，票面利率3.53%
  中国联合网络通信100亿元六个月期超短融011305003到期兑付，票面利率4.68%
  中国中材集团15.5亿元三个月期超短融011468001到期兑付，票面利率6.30%
  山东矿机 3.5亿元一年期短融041353024到期兑付，票面利率4.99%
  攀钢集团10亿元一年期短融041353025到期兑付，票面利率4.28%
  中国铁路物资股份11亿元一年期短融041358034到期兑付，票面利率4.00%
  中国铁路物资股份21亿元一年期短融041358035到期兑付，票面利率4.00%
  广田股份 5亿元一年期短融041360019到期兑付，票面利率4.89%
  中国兵器工业集团20亿元一年期短融041361015到期兑付，票面利率4.00%
  内蒙古伊东煤炭集团4亿元一年期短融041362011到期兑付，票面利率4.89%
  恒星科技 2亿元一年期短融041364013到期兑付，票面利率6.20%
  中信证券 40亿元三个月期短融1490003到期兑付，票面利率6.15%
  招商证券 15亿元三个月期短融1490004到期兑付，票面利率6.09%
  中原证券9亿元三个月期短融1490005到期兑付，票面利率6.65%
  09吴国资债 098051付息
  09轻纺城债 098052付息
  12合川农投债 1280079付息
  12北部湾债 1280100付息
  13储蓄01 131701付息
  13储蓄02 131702付息
  13烟开发债 1380152付息
  13华传媒MTN1 1382150付息
  13新投MTN2 1382151付息
  13魏桥铝MTN1 1382152付息
  13闽旗滨MTN1 1382153付息
  13昆钢MTN1 1382154付息
  13港九MTN1 1382155付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
        
  --国务院发布十二五年规划纲要实施中期评估报告，实现经济增长目标无悬念，“十二五”后半期及未来经济
增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。 
    
  --商务部部长助理王受文表示，很关注TPP(跨太平洋战略经济伙伴关系协定)谈判进程，也有兴趣加入。 
    
    今日公布3月进出口贸易数据                     
    4/11公布3月工业生产者出厂价格指数(PPI)         (2月-2.0%)
              居民消费价格指数(CPI)                (2月2.0%)
    4/16公布3月国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:     固定资产投资(不含农户)                
              社会消费品零售总额                   
              工业增加值                            
              房地产投资和销售情况月度报告          
    4/18公布3月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    4/23公布4月汇丰中国制造业PMI初值                (3月48.1%)              
    4/27公布1-3月规模以上工业企业利润                
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 丁淑琴； 审校 边竞/康熙泽)
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