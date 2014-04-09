表格：LME金属库存最新变化--4月9日

路透伦敦4月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：
品种 最新库存 变动
铜 250,775 -1,825
锡 9,420 持平
铅 202,400 持平
锌 821,050 -3,275
铝 5,354,450 -1,475
镍 280,002 -1,596
铝合金 54,580 持平
NASAAC 69,100 -540
注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
金
镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 李婷仪 审校 田建华)