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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 16:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--4月9日

路透伦敦4月9日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           250,775            -1,825
    锡             9,420              持平
    铅           202,400              持平
    锌           821,050            -3,275
    铝         5,354,450            -1,475
    镍           280,002            -1,596
    铝合金        54,580              持平
    NASAAC        69,100              -540
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
      
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布               品种   库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>     铅     MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>     锡     MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>     铝合   MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
                                            金                   
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA  MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     


 (编译 李婷仪 审校 田建华)
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