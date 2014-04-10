新债招标：中国10年期铁道债中标利率5.78%，靠近区间上限--业内人士

路透上海4月10日 - 业内人士周四透露，中国铁路总公司稍早招标发行的今年首期10年期固息债，中标利率为5.78%，投标倍数1.28倍。此前其设定的招标利率区间为4.90%-5.90%。

该期债发行总额200亿元人民币，采用单一利率(荷兰式)招标方式，按年付息，由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保。中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人主体和债券信用评级均为AAA。

该债发行日和缴款截止日均为周五(11日)，联合主承销商为国开证券、国泰君安证券和中信建投证券等多家。

此前路透消息称，中国铁路总公司今年1,500亿元人民币企业债（铁道债）发行额度申请已获批，且首期计划在10日招标。

此前国务院已明确中国铁路总公司的铁路建设债券为政府支持债券。而且考虑到铁路运输公益性因素，中央财政将2014和2015年对中国铁路总公司实行过渡性补贴。

2013年原铁道部一拆为三以实现政企分开，其中组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责，当年铁道债额度持稳未变，惟发行人转换为铁路总公司。

铁路总公司于今年3月18日招标发行了年内第一期短期融资券，截止该期短融发行办法出具之日，铁路总公司及下属企业已发行尚未到期的债务融资总计为8,936亿元。