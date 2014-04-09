《焦点》中国完成十二五经济增长目标无悬念，医结构失衡顽疾任重道远

* 国务院发布十二五年规划纲要实施中期评估报告，实现经济增长目标无悬念

* 结构优化升级进展缓慢，金融财政风险增大

* 为编制”十三五“规划铺路，结构调整仍为经济发展主线

作者 沈燕

路透北京4月9日 - 从周三国务院发布的中国”十二五“（２０１１－２０１５年）规划纲要实施中期评估报告不难看出，完成”十二五“提出经济年均增长７％的目标虽无悬念，但结构失衡的痼疾仍在恶化，并突出反映在环境污染加剧等方面。

由此，围绕经济结构调整仍将会是中国编制”十三五“（２０１６－２０２０年）规划的主线，而在应对眼下中国经济面临的困境时，政策选择上显然更倾向于有利长远的方面。

“在地方政府性债务负担加重、整体债务率偏高，货币供应量持续较快增长和全社会融资规模偏大环境下，单纯以需求管理为主的财政政策和货币政策，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小，操作不当还会带来产能过剩加剧、结构调整延缓、通胀压力加大、债务风险累积等问题。”评估报告称。

为此，报告提出要创新宏观调控思路和政策组合，坚持需求管理和供给管理并重，以提高供给侧效率为重点，着力构建新的内在稳定增长机制，将稳增长的着力点转向完善市场经济体制和改善营商环境。

中国国际经济交流中心研究员王军对此解读称，这也意味着宏观政策的调控思路有所转变，从以往过分注重调控需求端转向需求与供给并重，包括加快推进改革、提高企业效率等，都属于调控供给端的做法。

他进一步指出，这从本届政府上任以来一直弱化经济增速，强调更注重经济增长质量，不搞大规模刺激政策上已有所体现。从目前看，政策导向并没有明显变化。

这一观点也与民生证券首席经济学家邱晓华不谋而合，“目前中国的经济状况说不上好，但也没有多差，因此政策选项上也没有大调整的必要，一切都在按部就班地进行中。”他称。

而本月初召开的中国央行货币政策委员会2014年第一季度例会关于货币政策的表述，与去年四季度基本没有差别，延续了保持稳健货币政策与适度流动性的基调［ID:nL4S0MV29Z］。分析人士认为，这表明当下市场流动性适宜，央行仍会采取公开市场操作保持流动性的合理，目前看并没有下调存款准备金率的必要。

**结构失衡在加剧**

从时间看，距离“十二五”（２０１１－２０１５年）规划的结束还有一年多，评估报告也对规划实施情况给出客观评价，指出24个主要指标绝大多数达到预期进度要求，少数指标已提前完成《纲要》目标。但部分指标实现进度较慢，需要给予高度关注。

十二五规划中确定的GDP增幅为7%，2011年中国实现GDP增幅9.3%，2012年增长7.7%，2013年增长7.7%，2014年确定的目标为7.5%。

经济增幅超过《纲要》预期目标，也昭示中国完成十二五规划的经济增长目标已无悬念，但面对结构调整的中长期难题却显得力不从心，显示结构失衡仍在加剧。

“依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变。投资依然是拉动经济增长的主要手段，一些地区的高增长主要靠固定资产投资超常增长支撑，相当部分投资集中在基础设施、房地产和部分产能过剩领域，积累了较大债务风险。”评估报告称。

产业优化升级亦进展缓慢，钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃和船舶等行业产能过剩严重，光伏等新兴行业的产能利用率只有30%～50%，环境污染形势严峻等等，也从另一方面反映出中国经济结构仍在恶化。

王军指出，从评估报告的表述不难看出虽然增长目标实现了，但经济结构却在恶化，产业优化升级进展缓慢的潜台词就是结构调整进展不大。

此外，报告还提到财政金融风险增大，而这与经济结构恶化密不可分。

报告称，由于依靠投资拉动经济增长的模式没有得到根本改变，一些地区为了追求经济增长速度，盲目扩大投资，不顾条件上项目，不仅带来了产能过剩等问题，还导致地方政府性债务扩张较快、财政金融风险加大等隐患，部分地区政府性债务规模过大。