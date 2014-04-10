中国贸易：一季度原油进口增8.3%，铁矿石进口增长19.4%--海关

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透北京4月10日 - 中国海关总署周四称，中国一季度进口原油7,472.4万吨，增加8.3%，同期进口铁矿石2.22亿吨，增长19.4%。
刊登在海关总署网站上的新闻稿指出，一季度进口煤8,396.4万吨，增加5.1%；一季度进口大豆1,534.6万吨，增加33.5%。
新闻稿并称，中国一季度进口铜133.4万吨，增加37.8%，中国一季度进口成品油854.2万吨，减少18.1%。（完）
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出口商品 (here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。