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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 10:24 BJT

中国贸易：一季度原油进口增8.3%，铁矿石进口增长19.4%--海关

路透北京4月10日 - 中国海关总署周四称，中国一季度进口原油7,472.4万吨，增加8.3%，同期进口铁矿石2.22亿吨，增长19.4%。

刊登在海关总署网站上的新闻稿指出，一季度进口煤8,396.4万吨，增加5.1%；一季度进口大豆1,534.6万吨，增加33.5%。

新闻稿并称，中国一季度进口铜133.4万吨，增加37.8%，中国一季度进口成品油854.2万吨，减少18.1%。（完）

更多细节，请点选海关网站

新闻稿 (here)

进口商品 (here)

出口商品 (here) (发稿 李文科; 审校 黄凯)
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