中国公开市场：今日进行1,140亿元正回购操作，春节后首现单周净投放

周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，当日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

本周公开市场合计有2,320亿元正回购到期，其中周二和周四分别为1,000亿元和1,320亿元到期，无逆回购、央票到期。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末再度重启14天正回购。(完)