版本:
中国
货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 09:22 BJT

中国公开市场：今日进行1,140亿元正回购操作，春节后首现单周净投放

路透上海4月10日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行1,140亿元人民币正回购操作，包括28天期440亿元，14天期700亿元；据此计算，本周公开市场净投放资金550亿元，为春节后首现单周净投放。

周二公开市场正回购操作量较上周同期缩减；业内人士认为，当日为月初存款准备金调整日，机构补缴规模不小，央行亦显呵护市场之心，单日转为净投放，以防市场出现过度波动。

本周公开市场合计有2,320亿元正回购到期，其中周二和周四分别为1,000亿元和1,320亿元到期，无逆回购、央票到期。

2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。很快又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；随后转变为仅有28天期操作，但3月末再度重启14天正回购。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐