《中国债市每日综述》三年国债高定位未撼现券整体稳势，续关注资金变化

* 三年国债中标结果偏高，拖累相关现券走弱

* 但现券整体稳势未改，受宽裕资金支撑

* 4月还有缴税因素影响，续关注资金变化

路透上海4月9日 - 中国银行间市场周三多数现券仍变动有限，三年国债中标高定位更多只是收益水平偏低所致，仅拖累相近期限现券走弱，未撼动现券整体稳势；月初例行缴准的冲击有限，市场流动性依然宽裕，并对债市形成短期支撑。

不过市场人士认为，4月企业缴税对资金面的影响尚未显现，机构对此仍心存谨慎预期，近期资金变化仍将是影响现券波动的主要因素。

“三年国债招标稍微有点意外，二级(期限相近现券收益率)跟着上了不少，其他期限的国债还有金融债也就是上下1-2个(基)点的波动。”上海一券商交易员称。

财政部周三招标发行的三年期续发固息国债中标利率高于预期。业内人士指出，虽然目前资金面无碍，但由于三年期限品种绝对收益较低，令该期债需求遇冷，投标倍数亦属低位。

上述交易员表示，由于资金宽松，短券整体需求情况仍较好，如一些期限较短的且资质不错的信用债，不过低评级的民营背景的信用债仍受冷落。

他还谈到，目前市场上关于政策趋松的预期有所升温，但从目前看，即使出台一些稳增长的举措，也只是在加快重点项目建设上有些动作，货币政策的调整空间可能并不大，对债市的推动力度也有限。

中国国务院在“十二五”规划实施中期评估报告中指出，“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。

剩余期限约2.35年的固息国债 最新成交对应收益率3.77%，上日尾盘为3.6092%。剩余期限约4.75年的固息国债 最新成交对应收益率4.1550%，上日尾盘为4.15%。

人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三较上日变化微弱。目前基本面对后市的指示意义不强，且暂时看不到资金面出现明显变化的迹象，机构对短期内后市走向缺乏方向。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.100元，较上日结算价升0.076元，或0.08%。

**资金供给充裕**

银行间市场七天期质押式回购加权利率 周三续涨，但步幅明显缩窄至不足8个基点(bp)。交易员称，流动性偏宽松，期限在一个月内的资金品种供给均充裕。

今日14天品种开盘较晚，且加权利率大挫，受访者认为，与需求平淡有关。本周公开市场到期量较大，所以单周实现净投放不无可能，当前融入资金难度依旧不高，机构暂更青睐融入隔夜、七天期限相对更短的品种。

此外，近期在季末、季初和清明假期等因素叠加作用下，银行间市场质押式回购成交总量徘徊于高位，其中3月31日当日成交总量冲至10,120.94亿元创历史新高。

“资金还是挺松的，融入很容易，我们的头寸比较快就平掉了。”华东一券商交易员称，“(今天)七天的价格微涨了一点，但属于正常波动，上周五3%的水平太低了，现在七天和隔夜的利差是一个比较合适的水平。”

清明节假期归来后，七天回购利率出现连续走升，但隔夜波动有限，二者点差由上周五的约29bp，扩大至目前的逾93bp。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为7,944.10亿元，较上日的9,431.64亿元回落；其中隔夜品种成交6,813.83亿元，上日为7,752.95亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.7473 2.7279 +1.94 6,813.83

七天 3.6849 3.5999 +8.50 894.47

14天 3.7087 4.2298 -52.11 140.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8000 2.7450 +5.50 2,309.51

七天 3.0300 3.4650 -43.50 234.84

14天 3.3600 3.7000 -34.00 31.65

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7900 2.7560 +3.40 --

七天 3.7000 3.6300 +7.00 --

14天 3.6600 4.2100 -55.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7400 2.7130 +2.70 --

七天 3.6700 3.5910 +7.90 --

三个月 5.5000 5.5000 +0.00 --