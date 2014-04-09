《全球汇市》美元反弹，部分国家央行看似买入欧元

上周以来的一个明显趋势就是，面对欧洲央行(ECB)发出的准备在必要时考虑印钞的信号，欧元仍然表现坚韧。
一些交易商称，在上个月买入数十亿计的美元来压低人民币后，中国需要再次平衡持有的储备货币。
“许多人认为欧元会跌，不过并没有这样。”NAB的Davidson称，“我想有两点原因，欧元仍受稳健的贸易顺差支撑，另外有一些迹象显示一些央行在多元化外汇储备。”
欧元兑美元 持平在1.3798，但是稳稳地守在近期区间的上半段。
澳元兑美元走强0.2%至0.9376美元，周三澳元突破0.9310的阻力位来到0.9385，创去年11月20日以来最高。新西兰元也走高约0.3%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3801 1.3794 +0.05 +0.41 1.3745
美元/日圆 101.98 101.79 +0.19 -3.15 105.30
欧元/日圆 140.74 140.42 +0.23 -2.69 144.63
美元/瑞郎 0.8831 0.8828 +0.03 -1.09 0.8928
英镑/美元 1.6744 1.6746 -0.01 +1.14 1.6556
美元/加元 1.0932 1.0921 +0.10 +2.94 1.0620
澳元/美元 0.9378 0.9360 +0.19 +5.22 0.8913
新西兰元/美元 0.8699 0.8673 +0.30 +6.01 0.8206
欧元/瑞郎 1.2188 1.2185 +0.02 -0.68 1.2271
欧元/英镑 0.8241 0.8233 +0.10 -0.67 0.8297
欧元/瑞典克朗 8.9922 8.9602 +0.36 +1.64 8.8474
美元/挪威克朗 5.9605 5.9721 -0.19 -1.74 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 洪曦/白云/高琦/张涛/田建华)