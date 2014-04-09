《路透晚报》--4月9日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数大跌逾2%创三周低位，连续四日下跌

周三日本股市跌2.1%至三周低位，此前日本央行总裁黑田东彦令市场怀疑央行是否会很快放宽货币政策立场，带动日圆上涨。日本股市日经指数连续第四日下跌，收挫307.19点创3月14日以来最大单日跌幅，报14,299.69点。过去四个交易日，该指数跌幅超过5%，年内迄今下跌12.2%。东证股价指数(TOPIX)收低2.1%，报1,150.44点，23.3亿股易手。

--中国股市：沪综指连续第三日收升，电子、传媒等消费类股涨幅居前

中国股市沪综指连续第三日收升。今日市场跷跷板效应持续，权重股出现休整，小盘股表现活跃，电子、传媒等消费类股涨幅居前。分析师指出，目前的反弹仍非大盘持续性上涨，整体仍属震荡整理行情。沪综指收盘报2,105.237点，涨6.953点或0.33%，上证A股今日成交额872亿元人民币，上日为1,079亿元。

--香港股市：恒指收高在11周高位，博彩股及腾讯带动大盘上扬

香港股市周三收在11周最高，博彩类股反弹以及权重股腾讯上涨，推动恒指涨至1月底以来最高收位。恒生指数收高1.1%，恒生国企指数上涨0.6%。

--汇市：美元反弹，部分国家央行看似买入欧元

美元兑日元反弹0.33%，上日创逾七个月来最大单日跌幅。新西兰元和澳元双双上涨。周二美元兑日圆在美国交易时段触及101.55的低点后，周三反弹至102.05日圆。欧元兑日圆 EURJPY= 亦涨0.2%，至140.68日圆。欧元兑美元持平在1.3798，但是稳稳地守在近期区间的上半段。澳元兑美元走强0.2%至0.9376美元，周三澳元突破0.9310的阻力位来到0.9385，创去年11月20日以来最高。新西兰元也走高约0.3%。

--国际油市：布兰特原油守稳107美元上方，受乌克兰局势牵动

布兰特原油期货守稳在每桶107美元上方，因乌克兰地缘局势恶化，盖过了行业数据显示美国一周石油库存增幅较预期高出近五倍的影响。0838 GMT，布兰特原油5月期货跌0.3美元，报每桶107.37美元。美国原油5月期货下滑0.41美元至每桶102.15美元。

--金属期市：伦敦期铜跌落一周高位，但需求前景提供支撑

伦敦期铜跌落上日触及的一周高位，稍早中国发改委报告指出，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小。但市场需求小幅回暖，协助抑制铜价跌势。0840 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜下滑0.58%至每吨6,632美元。

--欧元债市：欧元区二线国家公债收益率下滑，受希腊即将重返债市刺激

在大规模债务重组后，预计希腊最早将在周三重返债券市场，令投资者对风险信贷的人气受到提振。希腊10年期公债收益率早盘跌4个基点，报6.13%。葡萄牙10年期公债收益率跌1.9个基点至3.93%。德国公债期货下滑15个跳动点至143.54，10年期现货德债收益率跌2个基点至1.58%。

--全球金市：金价在两周高点附近，乌克兰紧张情势增添黄金避险魅力