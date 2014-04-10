《香港重要政经日程》--4月10日-4月17日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
================== 今日重要政经消息=================
4月10日（周四）
-- 远东环球 公布首季业绩。
-- 迅销 公布中期业绩。
*-- 百奥家庭互动 首日挂牌。
*--08:30 瑞银亚洲消费及零售业CEO论坛。
*--10:00 茂业国际 在中国举行周年股东大会。
================== 近期重要政经消息=================
4月11日（周五）
--11:30 国际货币基金（IMF）全球金融稳定报告记者会。
4月14日（周一）
-- 金管局公布3月底止外汇基金境外资产。
-- 南车时代电气 公布首季业绩。
*--14:00 利福地产 周年股东大会。
*--16:00 利福国际 周年股东大会。
4月15日（周二）
*-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。
*--10:00 申银万国 周年股东大会。
*--10:30 海通国际 周年股东大会。
*--11:00 置富产业信托 周年股东大会。
4月16日（周三）
*-- 光谷联合 公布全年业绩。
*--10:30 太平洋航运 周年股东大会。
*--15:00 中国联通 周年股东大会。
4月17日（周四）
*-- 中国联通 公布首季业绩。
*-- 长城汽车 公布首季业绩。
*-- 哈尔滨银行 公布首季业绩。
*-- 中兴通讯 公布首季业绩。
*--10:00 凯德商用 在新加坡举行周年股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 雷美珍)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。