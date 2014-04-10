《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价：（本地时间16:11时，1美元=6.2058人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美 A/B股比价 元) 仪电电子 7.51 0.525 2.31 市北高新 10.42 0.579 2.90 大众交通 6.6 0.643 1.65 永生投资 17.69 1.268 2.25 老凤祥 23.68 2.525 1.51 S中纺机 25.2 0.809 5.02 鼎立股份 9.86 0.625 2.54 氯碱化工 7.48 0.463 2.60 双钱股份 10.71 0.711 2.43 海立股份 7.71 0.555 2.24 浦东金桥 10.75 1.032 1.68 外高桥 29.2 1.631 2.88 ST联华 21.94 1.651 2.14 锦江投资 10.66 0.928 1.85 中路股份 18.43 0.82 3.62 金山开发 13.93 0.623 3.60 海欣股份 6.7 0.501 2.15 耀皮玻璃 9.28 0.629 2.38 大江股份 6.56 0.371 2.85 上柴股份 10.75 0.699 2.48 丹化科技 6.59 0.444 2.39 上海三毛 6.8 0.631 1.74 友谊股份 10.99 1.281 1.38 上工申贝 12.61 0.585 3.47 上海机电 20.08 1.94 1.67 宝信软件 28.4 1.884 2.43 上海物贸 11.28 0.664 2.74 自仪股份 9.19 0.699 2.12 上海普天 16.08 0.735 3.53 陆家嘴 17.27 1.537 1.81 华新水泥 12.87 1.523 1.36 锦江股份 14.96 1.448 1.66 鄂尔多斯 7.85 0.892 1.42 华电能源 2.54 0.289 1.42 SST天海 6.21 0.309 3.24 大名城 5.38 0.389 2.23 东方通信 12.46 0.536 3.75 黄山旅游 12.79 1.228 1.68 开开实业 11.51 0.753 2.46 海南航空 1.86 0.383 0.78 ST轻骑 4.28 0.334 2.06 振华重工 3.48 0.406 1.38 锦州港 3.92 0.388 1.63 九龙山 3.56 0.295 1.94 凌云股份 9.09 0.562 2.61 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。